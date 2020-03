Sampedranos abarrotan los súper en busca de provisiones

San Pedro Sula.

Miles de sampedranos abarrotaron ayer distintos supermercados para aprovisionarse de víveres y productos de limpieza tras el anuncio del Gobierno de los dos primeros casos de coronavirus en el país.

Price Smart, por ejemplo, tuvo un lleno masivo: las filas de clientes, con carritos copados de productos, se formaban desde las cajas hasta el otro extremo del establecimiento.

Entre las cosas que figuraban en la mayoría de carritos estaba el papel de baño, cloro, pañales, desinfectantes, detergentes, agua embotellada, cereales, harinas, sopas de vaso, huevos, tallarines, arroz, bolsas de hojuelas de avena, productos enlatados y leche en polvo, entre otros productos de larga duración.

A las 11:00 am, el desinfectante Lysol en sus distintas presentaciones estaba agotado y en la caja solo se permitía llevar dos paquetes de papel de baño por persona. Los empleados de este establecimiento, por su parte, tomaron sus medidas ante la oleada de clientes y utilizaron mascarillas y guantes y dieron toallitas desinfectantes a los clientes en el ingreso.

Bessy Mejía hace fila en el Comisariato Los Andes para cancelar la provisión de un mes para su familia.

“Esta provisión es para prepararnos ante un brote de coronavirus, llevo para mi familia de cuatro integrantes productos de larga duración y de limpieza. Gasté L12,000 y tendremos para un mes”, dijo Carlos Alvarado.

En los supermercados La Colonia, Los Andes, Colonial y Júnior centenares de personas también acudieron a comprar víveres y productos de limpieza ante la incertidumbre de lo que “pueda pasar”.

En Los Andes, el estante de Lysol también estaba barrido desde antes del mediodía y otros productos de limpieza estaban por acabarse, mientras que en La Colonia El Pedregal el alcohol y el gel antibacterial se habían agotado.

Por su parte, Maxi Despensa tenía una concurrencia normal.

Óscar Hércules sale del Júnior con tres carretas de víveres.

“Llevo carnes, huevos, detergentes, alimentos no perecederos, agua embotellada y productos sanitarios”, dijo Bessy Mejía, quien compró una provisión para un mes y medio para su familia de 7 integrantes en comisariato Los Andes.

“Ya he comprado dos provisiones en el mes, ya me había preparado con anticipación, llevo de todo”, dijo Óscar Hércules, quien con su familia salió del supermercado Júnior con tres carretas llenas. “Si ni en China ni Italia pudieron con esto, lo mejor es estar preparados porque para mí las medidas que el Gobierno ha tomado son una vergüenza, no están preparados”, dijo Yaneth Gonzales.

Otros compradores optaron por llevar solo productos de limpieza y desinfectantes

Agotados

En las farmacias Simán, Del Ahorro y Kielsa de la Capital Industrial, los ciudadanos también habían arrasado al mediodía con los tapabocas, gel antibacterial, alcohol etílico y guantes de uso clínico.

A las 12:00 meridiano en la Farmacia Del Ahorro Circunvalación, los clientes que iban en busca de estos productos recibían la respuesta: “Están agotados, venga más tarde o mañana”.

Mucha gente portaba mascarilla.

Asimismo, el límite de venta era una caja de mascarillas por persona. “Estamos agotados de mascarillas, gel antibacterial y alcohol desde temprano, quizá mañana ya hayan abastecido la farmacia”, dijo un dependiente de Kielsa a LA PRENSA.

En Simán de la avenida Circunvalación solo se estaban vendiendo los botes de alcohol etílico y 11 cajas de guantes que aún estaban en existencia a eso de las 12:30 pm. El ambiente en las gasolineras se mantuvo con normalidad ayer.