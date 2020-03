Bukele declara cuarentena en El Salvador por coronavirus

San Salvador.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles una cuarentena por 30 días para todo el país con el objetivo de prevenir contagios por coronavirus, tras registrarse los primeros casos del letal virus en Honduras.

"En base a la Constitución de la República se decreta que todo el territorio nacional está en cuarentena por 30 días y todas las carteras de Estado deben de estar en función de esta emergencia por Covid 19", indicó el mandatario en conferencia de prensa.

Bukele señaló que queda prohibida la entrada al país de todos los extranjeros, con excepción de los residentes permanentes y los diplomáticos, mientras que los salvadoreños que se encuentran en el exterior deberán someterse a una cuarentena o a una prueba clínica para determinar si están o no contagiadas con el COVID-19.



El decreto ejecutivo también establece la suspensión de las clases en todo el país y la prohibición de aglomeraciones mayores de 500 personas como conciertos y partidos de fútbol.

Aún no hay casos de coronavirus

Bukele apuntó que, pese a que se mantendrán las importaciones y exportaciones de productos, "se ha evaluado el impacto económico que esto va a tener" y que presentará a la Asamblea Legislativa un "plan anticrisis" para "impulsar la economía local".



"El impacto económico palidece a la par de la cantidad de muertes que pudiéramos tener con una pandemia que ni Italia, ni Corea del Sur están preparados para detenerla", acotó.





El mandatario llamó a los salvadoreños a verse en el "espejo de Italia" que decretó una cuarentena hasta que reportó contagios y personas fallecidas.



Italia es el país más afectado de Europa con más de 12,000 casos positivos y cerca de 600 fallecidos.



Además, reiteró que, hasta el momento, en El Salvador no se registra ningún caso sospechoso de COVID 19 y pidió a la ciudadanía "no hacer caso a los rumores que circulan en las redes sociales".



"No tenemos ningún solo caso confirmado de coronavirus en El Salvador (...) esto no quiere decir que no lo vaya a ver en las próximas horas, días o la otra semana. No somos dios, no podemos predecir el futuro, pero sí podemos decir que en el presente no tenemos ningún caso confirmado", apuntó.



Señaló que un grupo de 56 personas se encuentra actualmente en cuarentena, entre estas los 32 salvadoreños y 4 extranjeros que llegaron al país centroamericano procedentes de España la noche del martes, lo que "no significa que sean casos sospechosos", subrayó.



"No podemos garantizar que no habrá casos, pero hoy por hoy no hay", reiteró.



El mandatario agregó que "en el momento que se confirme (un caso) este Gobierno será el primero en informarlo".

El Gobierno salvadoreño decretó la mañana de este miércoles una alerta naranja en todo el territorio.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la epidemia del COVID-19 ha afectado a cerca de 118,000 personas en 114 países.



La pandemia del COVID-19 avanza por Centroamerica y ya afecta a Panamá, Costa Rica y Honduras.