Madre de Enoc Chinchilla regresa a España convencida que volverá por su hijo vivo

San Pedro Sula, Honduras.

Karina Chinchilla, madre del pequeño Enoc Misael Pérez Chinchilla (de 12 años), regresó a España este martes 10 marzo aferrada a la esperanza de reencontrarse con su hijo sano y salvo.

Enoc vivía desde los 9 años en Barcelona y desapareció el 2 de diciembre del 2019 en el barrio Campo Elvir, de Tela, zona atlántica de Honduras, donde pasaba sus vacaciones desde mediados de noviembre del mismo año.

La desaparición se dio en medio de un triple asesinato donde perdieron la vida su abuelo Rubilio Arturo Pérez (50), su tío Israel Ramos (42) y Cindy Xiomara Castro (21), su niñera cuyo cuerpo apareció días después en una zona cercana.

A más de 100 días de intensa búsqueda del menor, su madre, que tuvo que viajar desde el país europeo a tierras hondureñas para incorporarse a la búsqueda, regresa a España para finalizar sus trámites de residencia con la esperanza intacta que Enoc Misael está vivo.

"Las autoridades me dicen que mi hijo está vivo por la forma en que encontraron a las otras personas que fueron asesinadas. Yo regreso a España para arreglar mi estatus y el de mi hijo pero no he tirado la toalla, voy a regresar por él", fueron las primeras palabras de la madre en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.

Chinchilla agradeció el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y mencionó que no se entrevistó con el único detenido por el caso de su hijo ya que las autoridades le dijeron que se encargarían de la investigación y de buscar la información a través del mismo.

Al ser consultada si ha buscado ayuda internacional para tener información de su hijo, confirmó que la solicitó pero no obtuvo respuesta positiva.

La madre del menor partió desconsolada hacia España este martes.

"Buscamos ayuda en España pero aún no estoy nacionalizada, llevo 10 años en Barcelona y mi hijo seis. Sin embargo, agradezco el apoyo de la Alcaldía de la ciudad donde vivimos porque nos han manifestado su respaldo", detalló.

Antes de abordar el avión que la llevaría al viejo continente sostuvo que no considera un ataque dirigido lo que pasó con su familia por lo que sus esperanzas de que Enoc esté vivo son grandes.

"Me voy pero la familia del padre de mi hijo se queda trabajando en la búsqueda, yo regresoluego de arreglar mi situación legal allá (España), les ruego a quien tenga a mi hijo que lo regrese cuanto antes, no vamos a meternos con ellos, solo quiero que me lo regresen pronto", finalizó entre lágrimas.