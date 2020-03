"Debemos orar y mantener la calma": David Suazo vive el drama del coronavirus en Italia

Cerdeña, Italia.

"Nuestra zona está aislada y controlada de coronavirus. Tenemos la fe en Dios de que en poco tiempo todo volverá a la normalidad", dijo el hondureño y exfutbolista David Suazo en exclusiva para Diario LA PRENSA.

Suazo se encuentra en la isla de Cerdeña, Italia, en donde aún no se han reportado casos por Covid-19 pero que se encuentran en cuarentena.

"Las autoridades de salud nos han ordenado evitar los lugares con aglomeración de personas. Mis hijos, al igual que el resto de los niños de la isla, se mantienen en casa ya que las escuelas y universidades han cerrado por el momento", agregó Suazo.

"La pantera" comentó, que en medio de todo tratan de mantener la calma y realizar algunas actividades como normalidad.

Además lea: Hondureños en Italia deben llamar a estos números ante síntomas de coronavirus

"No podemos salir de la isla a menos que tengamos una emergencia familiar o laboral, pero sí realizamos las compras en el supermercado como siempre. Naturalmente hay alarma, pero Italia está haciendo todo lo necesario", comentó, el exjugador del Cagliari y del Inter de Milán.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció este lunes que Italia extendió las duras medidas restrictivas del norte del país a toda la península, por lo que restringieron los movimientos en todo el territorio para intentar contener el avance del coronavirus.

"Italia se está comportando como debe ante esta emergencia de salud. Las actividades deportivas se han cancelado hasta abril. Los partidos de la Copa de Campeones se harán a puerta cerrada y es lo más recomendable ya que los casos por coronavirus han aumentado".

El reconocido exdeportista hondureño afirma que se mantiene constantemente al tanto de las noticias para saber cómo avanza la enfermedad. Pero, que en medio de la alerta trata de estar tranquilo tomando todas las medidas necesarias con su familia.

"En medio de lo "malo" hay que sacar lo bueno. Este tiempo ha permitido que podamos convivir más en familia y debemos aprovecharlo, sin perder la paz".

El catracho y leyenda del Cagliari envió además, un mensaje a los hondureños en las diferentes zonas de Italia. "Lo que podemos hacer es colaborar, orar y pedirle a Dios que no permita más contagiados y muertos".

En Honduras no hay casos de Covid-19, sin embargo, "la pantera" llama a sus compatriotas a no subestimar la situación y a tomar cada una de las precauciones necesarias. "Todo se reduce a mantener la higiene, lavándose las manos constantemente y tratar de no tener contacto físico con personas que presenten síntomas".

- Números por coronavirus aumentan en 24 horas en Italia -

El Gobierno de Giuseppe Conte anunció este día a los italianos que queda prohibido cualquier tipo de desplazamiento de la zona del propio domicilio salvo por motivos imperativos de trabajo, necesidad demostrable o urgencias sanitarias.

“La medida que firmaremos se puede resumir en la expresión: ‘me quedo en casa. Ya no hay zonas rojas, ni una zona 1 y una zona 2 de la península. Habrá una sola Italia. Una Italia zona protegida”, aseguró Conte en una comparecencia solemne a las diez de la noche.

Los únicos motivos por los que pueden desplazarse son: exigencias laborables comprobables, situaciones de necesidad, motivos de salud o bien regreso al propio domicilio. De engañar a las autoridades se arriesgan a mínimo tres meses de cárcel.

Según el gobierno, el último balance habla de un panorama más preocupante: 9.172 casos diagnosticados, entre ellos 7.985 actualmente enfermos (1.600 más en 24 horas), 724 curados y 463 fallecidos.