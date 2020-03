Universitario sobrevive de milagro al ser aplastado su carro por contenedor

SAN PEDRO SULA.

Si los milagros existen, seguro este es uno de ellos. Sobre su vehículo en marcha cayó el contenedor de un tráiler con un peso de 3,750 kilogramos y sólo resultar con algunas lesiones leves es cuestión divina.

“Desde que me levanté me puse en oración y le entregué un ayuno al padre celestial para que él me lo cuidara y lo protegiera en el hueco de su mano”, contó doña Mauricia Duarte.

La devota mujer es la progenitora de Wilhelm Mauricio Torres Duarte, de 26 años de edad, el joven estudiante de la carrera de Medicina, quien sufrió un accidente la tarde del lunes, en la carretera CA-5.

El carro del estudiante de la carrera de Medicina, Wilhelm Torres Duarte, quedó completamente aplastado por el contenedor.

Minutos antes se despidieron

El futuro galeno salió a eso de las 5:20 de la tarde de la Facultad de Medicina, contigua al Hospital Escuela, después de despedirse de su madre.

Solo unos metros antes de llegar a la estación policial de la aldea El Durazno, sobre la CA-5, el vehículo tipo tráiler se puso a la par del carro de Wilhelm Mauricio y en el momento en que lo rebasaba por el lado derecho, como una caja de fósforos cayó sobre el automotor tipo turismo, color gris, conducido por el joven estudiante.

Conductores y transeúntes que pasaban por el lugar, corrieron para auxiliar a las posibles víctimas, pero para su sorpresa, en el carro sólo viajaba una persona, quien increíblemente estaba casi intacta, pero presa de los nervios y del amasijo de hierro.

Transeúntes que pasaban por el lugar auxiliaron al joven. El universitario fue llevado al Hospital Escuela.

“Le mandé un mensaje por WhatsApp y le escribí: que Dios te guarde en ese camino y que te guíe porque él es el que va manejando, no eres tú; y todo salió bien, gracias a Dios”, relató doña Mauricia Duarte. Wilhelm vino a la capital, proveniente de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, para recibir una capacitación y el mismo lunes regresaría, para continuar con su servicio social en el Hospital

Enrique Aguilar Cerrato, de esa localidad. El joven fue extraído de su carro e ingresado al Hospital Escuela, donde se recupera satisfactoriamente.