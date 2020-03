COVID-19 afecta a empresas que invierten en Honduras

Podrían bajar precios de los combustibles SAN PEDRO SULA. María Eugenia Covelo, directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera (Cohpetrol), estima que los precios de los combustibles “podrían bajar en las próximas semanas”. “Tenemos algunos factores que debemos considerar: la mayor caída ha sido en el precio del crudo, nosotros no importamos crudo. Nosotros importamos refinados que obviamente bajaron, pero no en la misma proporción del crudo. El crudo bajó entre un 20 y 25% (ha estado volátil el precio) y los refinados tuvieron un movimiento de 10 a 15%”, dijo. Explicó que “si la tendencia se mantiene durante los próximas semanas, entre los $30 y $32, y si calculamos los 14 días anteriores, vamos a tener un impacto interesante, pero no será de un 15% porque estamos arrastrando los descuentos de los otros quince días pasados”.