Lluvias hacen colapsar muro del vetusto centro penal de Trujillo

TRUJILLO.

Eran las 4:30 am de ayer domingo cuando los custodios y reos del centro penal de Trujillo, en Colón, fueron sorprendidos por un fuerte estruendo.

Cuando salieron a investigar qué sucedía vieron que la parte frontal del cerco del recinto había colapsado. El impacto despertó a los vecinos que viven contiguo al reclusorio, quienes presos del pánico pensaron que se trataba de una fuga.

Según autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), la estructura se vino abajo debido a las últimas lluvias que han caído en Trujillo. El agua provocó que las bases se debilitaran. Al momento que el muro cedió caía una ligera llovizna producto de una masa de aire frío que afecta al país desde el viernes.

Autoridades del penal manifestaron que el colapso de la estructura no dejó personas lesionadas.Se informó que en ningún momento se puso en riesgo una fuga de los reclusos, ya que en ese momento se mantenían en sus celdas.

Vecinos que viven cerca del penal pidieron hacer una inspección minuciosa del muro que quedó para evitar una tragedia

Horas después de la caída del muro, autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) coordinaron labores de apoyo por medio de Copeco para remover los escombros. Empleados de la Enee se sumaron a las labores para restablecer el sistema energético, ya que con la caída del muro parte del tendido eléctrico se vino abajo.

Elementos del Batallón de la zona resguardaron las instalaciones. Las autoridades informaron a los familiares de los 560 reclusos que las visitas quedan suspendidas hasta nuevo aviso. La estructura del penal es vieja y las paredes del muro son de adobe y ladrillo.

Alerta

Copeco informó ayer que este día a las 6:00 pm finaliza la alerta verde decretada este viernes para los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Yoro, Islas de la Bahía y Cortés. Francisco Argeñal, especialista en meteorología de Copeco, dijo que el desplazamiento de la masa de aire frío sobre el territorio nacional solo causó lluvias débiles y vientos frescos.

“Ha llovido menos de lo que esperábamos. El oleaje en el mar Caribe ya en horas de la tarde de este lunes estará normal. No ha habido incidencias, y la alerta se suspende en la tarde de este lunes”, agregó Argeñal.

Este día continuarán las labores de remoción de escombros y reconstrucción del muro.

Yanci López, jefe regional de operaciones de la Copeco, dijo que no se reportaron daños considerables por el paso del fenómeno natural. “Afectaciones no tenemos, más que el colapso del muro de la penitenciaría de Trujillo. Eso es todo, no hay nada más”.

Elementos del Cuerpo de Bomberos rescataron ayer domingo a Fernando Gálvez (de 11 años) cuando se ahogaba en las aguas del mar, frente a la ciudad de Tela.Este viernes se reportó un ahogado en Tela, identificado como Teodoro Mejía (de 52).