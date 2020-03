Honduras vigila a seis personas por sospecha del coronavirus

Tegucigalpa.



Seis hondureños están en seguimiento por sospecha de coronavirus en Honduras aunque el país no registra hasta ahora ningún contagio confirmado, dijo este sábado a LA PRENSA la doctora Roxana Araujo, vocera oficial del Gobierno de Honduras para el tema de coronavirus.



Algunas de las personas con sospechas de COVID-19 se encuentran en sus casas con medidas de protección.



El último caso es el de un inmigrante hondureño que llegó este viernes a San Pedro Sula, norte de Honduras, deportado de México y es sospechoso de padecer una "tuberculosis pulmonar", explicaron las autoridades del ministerio de Salud.

El paciente, de 26 años, fue trasladado a la capital hondureña e ingresado al Hospital Cardiopulmonar para confirmar o descartar que porte el virus.



Entre las personas en cuarentena por 14 días en su domicilio se encuentra una hondureña que llegó el martes al país procedente de Italia.

La paciente, de 53 años y de quien no indicó su nombre, arribó al Aeropuerto Internacional de Toncontín, de Tegucigalpa, procedente de Nápoles (sur de Italia), según las autoridades sanitarias.



Las autoridades sanitarias trabajan "permanentemente" para identificar a viajeros tanto con síntomas similares al Covid-19 como asintomáticos para "tomar decisiones inmediatas para su tratamiento o una vigilancia epidemiológica", indicó Alba Consuelo Flores, titular de la secretaría de Salud.



La funcionaria dijo que tiene la "esperanza" de que el coronavirus no llegué a su país, por lo que las autoridades "se preparan todos los días" en dar "una respuesta oportuna", y pidió a la población que "no se alarme".



Más de 100,000 personas están contagiadas por el coronavirus causante del COVID-19, de acuerdo con los datos facilitados hoy por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Las autoridades sanitarias de los países afectados informaron de 3,735 nuevos casos hoy (102 en China y 3,633 en el resto del mundo), por lo que el total global alcanza ya los 101,927.



Los fallecidos desde la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019 se elevan a 3,486 (3,073 en China y 413 fuera de ese país), con 28 nuevos fallecimientos en territorio chino en el día de hoy y 78 en el resto del mundo.