Comisión, lista para elaborar informe sobre contrato de ASP

San Pedro Sula, Honduras.

Diputados que integran la comisión especial creada para conocer el desempeño de la concesión se reunieron ayer con autoridades de Aguas de San Pedro (ASP).

En la sesión que se desarrolló por más de dos horas a puertas cerradas hablaron sobre las plantas de tratamiento, el servicio de alcantarillado sanitario y sobre la tarifa por consumo de agua potable aplicada a los usuarios, entre otros temas.

A las oficinas de ASP se hicieron presentes los diputados Rolando Bueso, Jaime Villegas, Karen Ortega, Rubén García y Edgardo Castro, quienes fueron recibidos por Maurizio Chiovelli, gerente de la empresa y la abogada representante Maribel Espinoza.

El diputado Rolando Bueso, presidente de la comisión, informó que hablaron sobre las plantas de tratamiento, la razón por la que no se han construido, las tarifas por agua y la no ampliación de la red de alcantarillado.

“Nosotros determinamos escuchar a todos los sectores, a la Dirección de Concesión, usuarios, patronatos y hoy a Aguas de San Pedro. Hemos recogido información de todos los sectores”, dijo. Bueso explicó que la comisión se reunirá en Tegucigalpa para analizar la información recabada y elaborar un informe donde se plantearán recomendaciones y sugerencias para presentarlo al Congreso Nacional.

El diputado Edgardo Castro manifestó que hay patronatos que se quejan porque solo reciben una hora de agua y les cobran altas tarifas.

“Hay un divorcio entre la concesión de Aguas de San Pedro y la municipalidad sampedrana, ese problema que existe es mayor”, apuntó Castro.

Maurizio Chiovelli, gerente de ASP, dijo que está listo para sentarse con el alcalde Armando Calidonio para resolver los problemas. “Hasta ahorita no tenemos la posibilidad de hacer inversiones porque no se han nombrado los consultores, no tenemos la posibilidad de hacer inversiones en saneamiento porque tampoco tenemos el plan maestro aprobado. Creo que con el diálogo todo se puede resolver”, indicó.

Chiovelli apuntó que les manifestaron a los miembros de la comisión la necesidad de buscar la manera de reunirse con la alcaldía para definir soluciones al conflicto.

Agregó que hicieron la licitación para la construcción de las plantas en donde invertirían más de $60 millones, pero no se ha resuelto el problema de invasión de los terrenos en donde se construirá el proyecto de saneamiento.