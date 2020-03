Costa Rica confirma primer caso de coronavirus

Costa Rica.

Una turista estadounidense fue confirmada este viernes como el primer caso del nuevo coronavirus en Centroamérica, informó el gobierno de Costa Rica.



El ministro costarricense de Salud, Daniel Salas, precisó que se trata de un caso "importado", por tratarse de una estadounidense que contrajo el virus fuera del país centroamericano.



La turista afectada, de 49 años, ingresó a Costa Rica el 1 de marzo e hizo un recorrido por el Pacífico y norte del país.



Actualmente permanece en "estricto aislamiento" en un hotel de San José junto a su esposo, de 49 años, quien había tenido contacto en Nueva York con personas que dieron positivo en pruebas del COVID-19.







"El señor no ha manifestado síntomas, la señora sí pero son síntomas de gripe muy leves, diarrea y dolor abdominal", precisó Salas en conferencia de prensa junto a autoridades de salud y el presidente Carlos Alvarado.



Salas indicó que otros dos casos sospechosos dados a conocer el jueves dieron negativo en las pruebas del coronavirus. Se trata de dos mujeres de 47 y 52 años que estuvieron de viaje turístico en Italia y Túnez.



Las autoridades sanitarias costarricenses identificaron a cinco personas que tuvieron contacto cercano con la pareja estadounidense y han sido sometidas a pruebas para determinar si portan el coronavirus, indicó el ministro.



Explicó que la detección del primer caso "no significa que haya transmisión sostenida de persona a persona" en Costa Rica, y que "no se amerita suspender actividades de concentración masiva, lecciones o parecido".



El COVID-19, originado en China, ha contagiado a más de 100.000 personas en todo el mundo, con 3.456 muertos en 92 países.