L1,160 millones anuales se pierden en Patuca III

Toma de pobladores en Patuca cumple hoy 11 días TEGUCIGALPA. Once días se cumplen hoy de la toma que realizan varios pobladores en el sector de Patuca, Olancho, exigiendo al Gobierno el cumplimiento de los compromisos contraídos con las decenas de familias afectadas por el proyecto hidroeléctrico Patuca III. Miguel Navarro, presidente de la Asociación de Afectados, denunció ayer a LA PRENSA que “hay fuerzas poderosas que están impidiendo que el proyecto Patuca III comience a generar energía” y atribuyó esta situación a funcionarios de la Enee, grandes empresarios y socios de las térmicas. Afirmó que el proyecto prácticamente se encuentra abandonado y es inconcebible que la Enee esté por pagar la tercera cuota del préstamo de 297 millones de dólares al Banco de China, pero todavía la represa no genere ni un tan solo kilovatio hora. El dirigente indicó que la protesta obedece a varios incumplimientos del Gobierno, especialmente los que tienen que ver con el pago de indemnizaciones y el reasentamiento de varias familias, cuyas propiedades resultaron afectadas por el llenado del embalse. Por otro lado, denunció que hay varias comunidades que han quedado incomunicadas debido a que el agua del embalse tapó los caminos de acceso a las mismas, además, se han registrado derrumbes en la vía principal, lo que pone en peligro la vida de los pobladores que transitan por ellas.Asimismo, dijo que el Gobierno todavía no ha pagado las indemnizaciones a algunos de los pobladores y tampoco ha entregado los títulos de propiedad de las tierras afectadas. También indicó que en las comunidades aguas arriba de la represa se ha desatado una epidemia de dengue y malaria y las que están abajo de la cortina atraviesan una situación calamitosa porque no pueden sacar sus productos de sus aldeas por el bajo nivel del río. Los pobladores exigen una reunión con la presidenta de la interventora de la Enee, Miriam Guzmán, para deponer la toma.