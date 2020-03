El resumen de las noticias de Honduras y el mundo del miércoles 4 de marzo

San Pedro Sula, Honduras

Este es el resumen de las principales noticias de Honduras y el mundo del miércoles 4 de marzo de 2020.

La exministra de Salud y epidemióloga, Roxana Araujo, informó que una ciudadana hondureña que arribó al país procedente de Italia se encuentra en vigilancia sanitaria, aunque no presenta síntomas del coronavirus. Explicó que el reglamento sanitario establece que una persona que arriba de un país que ha confirmado casos de coronavirus es llevada a una sala especial de aislamiento para corroborar si presenta los síntomas.

La Sala del Tribunal de Sentencia condenó a 146 años de prisión al exalcalde del municipio de Reitoca, Manuel Meza. Por cada uno de los seis delitos de asesinato que se le acreditaron se le impusieron 20 años, sumando un total de 120 años y 26 años con ocho meses por dos delitos en su grado de tentativa de ejecución. Meza fue capturado por las autoridades el 21 de julio de 2016.

El coronel José Gonzáles Maradiaga, director del Instituto Nacional Penitenciario, anunció que el personal de vigilancia de la penitenciaría de Támara está bajo investigación por parte de las agencias de seguridad y no se descarta la participación del personal en la fuga de seis privados de libertad en las últimas horas. Agrego que ya se está trabajando en la depuración del personal.

Unas mil cabezas de ganado se han perdido por la sequía, denuncio este miércoles el alcalde de Catacamas en Olancho, Lincoln Figueroa. El edil señaló que los municipios más perjudicados son San Esteban, Gualaco, Catacamas y Juticalpa.

El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dijo hoy que en ningún momento diputados de este poder del Estado aprobaron que el proyecto habitacional Bosques de Santa María continúe en La Tigra, y que lo único que se presentó fue informe ilustrativo, mismo que no es vinculante. Zambrano explicó que el informe no es por parte del Pleno, ya que no se discutió, ni se sometió a votación. Ambientalistas convocaron a un plantón para exigir se frene el proyecto.

Un grupo de maestros se tomó la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, en protesta por la asignación de plazas luego del concurso docente. El director departamental interino, Mario Quezada manifestó que la toma obedece a intereses personales ya que se les ha respetado sus derechos a maestros interinos.

Internacional

Italia registró este miércoles 107 muertes por coronavirus, según el balance oficial que registra 3,089 personas contagiadas, siendo el tercer país más afectado tras China y Corea del Sur. El Gobierno decidió cerrar los colegios y universidades hasta mediados de marzo para contener el coronavirus.

Autoridades de salud del condado de Placer, al norte de California, reportaron la primera muerte de un paciente por COVID-19 en el estado, que se suma al décimo fallecido reportado minutos antes en el estado Washington, para un total de once muertes en la nación. En Nueva York, mientras tanto, se confirmaron cuatro nuevos casos de contagio, llevando la cifra a seis.

Las autoridades sanitarias de Chile confirmaron la detección de un segundo caso de contagio de coronavirus en el país. El paciente es la esposa del primer caso, conocido este martes. Ambos estuvieron de viaje por el sudeste asiático en febrero. El primer contagiado, un médico de 33 años, fue dado de alta del hospital y trasladado en ambulancia hacia su casa.

Deportes

Hoy se juega la jornada 11 de la liga nacional con los encuentros entre Motagua y la UPN a las 7:00, Marathón a Real Sociedad a las 7:15pm y Honduras Progreso - Olimpia 7:15pm. Vida - Platense cierran la fecha a las 7:15pm. A primera hora Real de Minas y Real España abrieron la jornada.

La condición de salud del técnico José de la Paz Herrera mejoró en las últimas horas según confirmó su familia, aunque no ha salido de la gravedad, dijo un médico que lo atiende. Herrera poco a poco sale de un coma inducido tras ocho días interno con pronóstico reservado. Chelato mueve la cabeza e incluso los pies y sigue intubado.

El partido de vuelta de semifinales de la Copa de Italia que debían disputar el jueves Napoli e Inter de Milán ha sido aplazado debido a la epidemia del coronavirus, anunció este miércoles la Serie A. El partido del Inter contra Juventus, en la liga italiana, el pasado fin de semana, también había sido pospuesto.