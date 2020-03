Una hondureña procedente de Italia en cuarentena por sospecha de coronavirus

Tegucigalpa.



Una mujer hondureña, procedente de Italia, está en cuarentena por 14 días en su domicilio por sospechas de que pueda ser portadora del coronavirus, aunque Honduras no registra ningún contagio, informó este miércoles la Secretaría de Salud.



La mujer, de 53 años y de quien no indicó su nombre, llegó este martes al Aeropuerto Internacional de Toncontín, de Tegucigalpa, procedente de Nápoles (sur de Italia), indicó la Secretaría de Salud de Honduras en un comunicado.



"A la viajera se le practicó el examen médico y dado que no tenía ninguna sintomatología, se le puso en autoaislamiento o cuarentena en su propio domicilio", subrayó.



La Secretaría de Salud indicó que la paciente se mantendrá en su vivienda durante 14 días para confirmar que no se haya contagiado con el virus COVID-19, que en el mundo ya ha afectado a 93.090 personas.





La mujer será "monitoreada" durante 14 días por un equipo médico de la entidad hondureña para "confirmar o descartar si es o no portadora del virus".



La exministra de Salud y vocera de la Secretaría de Salud para el tema de coronavirus, Roxana Araújo dijo a periodistas que la paciente presenta algún síntoma será "aislada o ingresada a las unidades" establecidas por la Secretará de Salud.



La Secretaría de Salud a través de la Oficina Sanitaria Internacional aplicó el protocolo de seguridad en cumplimiento al reglamento sanitario internacional y a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar el ingreso de la enfermedad a través de la aplicación de medidas de prevención y control.



Enfatizó que Honduras "no tiene casos confirmados" de coronavirus y le pidió de nuevo a la población tomar medidas de higiene y de prevención para evitar el contagio.





Ante la decisión de Italia de decretar el cierre hasta mediados de marzo de todas las escuelas y universidades por la situación causada por el coronavirus, Araújo dijo que muchos hondureños que estudian en ese país podrían retornar en los próximos días a Honduras.



La OMS informó este miércoles que se han registrado 93.090 casos confirmados de coronavirus en el mundo, de los que 2.223 corresponden a las últimas 24 horas.



En las últimas dos semanas, trece países han ordenado el cierre de escuelas y otros nueve han impuesto medidas semejantes a escala local para impedir la expansión del COVID-19, según la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura.