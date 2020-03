Taxistas paralizan unidades y piden sacar de circulación a taxis VIP

San Pedro Sula, Cortés.

Desde de las 8:30 am, los conductores de taxis de al menos 28 puntos paralizaron sus unidades en la capital hondureña y Comayagüela, exigiendo a las autoridades que saquen de circulación a los taxis VIP, ya que según ellos, violenta la ley de transporte.

Pedro Gómez, conocido dirigente de taxis en Tegucigalpa, dijo que "este paro de transporte lo planificamos desde la semana pasada por dos cosas que afectan a nuestro gremio; es decir, pedimos que se respete la ley y que nos brinden seguridad, ya que tenemos más de 12 años de estar con este flagelo".

Sobre los taxis VIP La mayoría de ellos trabaja las 24 horas y los clientes que utilizan este servicio llaman a una central telefónica o directamente al conductor. Otros abordan la unidad en diferentes puntos de la ciudad.

Gómez informó que el paro de taxistas solo sería hasta las 12:00 del mediodía y de allí en adelante esperan una convocatoria por parte de las autoridades para llegar a un acuerdo, caso contrario, continuarán la paralización.

Los puntos de Tegucigalpa donde hay unidades paralizadas son:

- El Guanacaste y el bulevar Kuwait, por Las Vegas

- Entrada de residencial Plaza y El Centro

- Frente a plaza Miraflores y colonia Kennedy

- Colonia 21 de Octubre y enfrente de la Unah

- Cerro Grande Zona 4 y plaza San Miguel

- Mercado San Pablo y El Hato

- El Arbolito y salida al sur del país

- El Chimbo y acceso a residencial Honduras

- Puente Santa Cristina y La Laguna

- Río Grande y El Chile

- San José de La Vega y puente Garmendia

- Avenida Gutemberg y El Reparto

Un sector de la asociación de taxistas no está de acuerdo con la paralización.

Varios elementos de la Policía Nacional se desplazaron a los puntos donde se registró la paralización de taxis para mantener el orden, sin embargo, en algunas zonas los transportistas fueron gaseados por los uniformados, quienes desde temprano se instalaron en las diferentes colonias y bulevares para controlar el paro anunciado.

Víctor Aguilar, presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish) en Tegucigalpa, expresó que "nosotros como asociación no estamos apoyando el paro porque ya nos reunimos desde un principio por el tema de los taxis VIP, ya que ellos son una competencia desleal. No pueden trabajar así nada más, ya hemos platicado con Edgardo Martínez, presidente de la Comisión de Transporte y con Tomás Zambrano, diputado y secretario del Congreso Nacional, ellos están a favor de nosostros".

Reciente asesinato de dirigente transportista Rony Figueroa, reconocido ex vicepresidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxis) fue asesinado el pasado jueves enfrente de su casa en la capital hondureña, el hecho ocasionó conmoción e indignación entre sus compañeros de trabajo.

Por otro lado, más de 100 unidades de taxi fueron paralizadas desde muy temprano en plena carretera en Siguatepeque, ya que los conductores exigían la no circulación de taxis VIP y por la ola de inseguridad que afecta al rubro.

"A eso de las 10:00 am llegamos a un acuerdo provisional con los transportistas porque nosotros debemos garantizar la libre circulación y que la economía de la población de esta zona no se vea afectada", dijo un miembro de la Policía Nacional

Los taxistas en Siguatepeque mantuvieron la toma durante varias horas de la mañana y advirtieron que continuarán este martes.

En San Pedro Sula los taxis operan con normalidad

En tanto, Elio Muñoz, presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxis) en la zona norte, aseguró que "en San Pedro Sula todo estará normal porque este paro no fue consensuado con nosotros, nunca hubo una conversación, ahora solo quieren levantar bandera".

"Ya nos reunimos con la Comisión del Transporte y ellos nos explicaron que como poder del Estado están obligados a atender a las organizaciones y que su deber no es estar contra los intereses de un determinado gremio. Desde luego, estamos en contra de los taxis VIP, ya que ellos no son personas necesitadas, solo se aprovechan para crecer y trabajar en la ilegalidad", agregó el dirigente en conversación con LA PRENSA.

Imagen ilustra a conductores de taxis con las unidades estacionadas en la entrada de La Lima.

Sin embargo, a eso de las 10:30 am en el municipio de La Lima, unas 60 unidades de taxis se paralizaron porque protestan contra la circulación de los taxis VIP y de cómo se maneja actualmente el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (Ihtt).

Posteriormente llegaron miembros de la Policía para dialogar con los transportistas y tras varios minutos de conversación cedieron una vía para el tráfico vehicular de La Lima a San Pedro Sula.

"Muchos de los taxistas VIP no tienen ni número de registro y ahora quieren legalizarlos, mientras que nosotros que cumplimos con todos los requisitos no nos quieren legalizar, ya no soportamos mentiras por parte de las autoridades y ya no queremos más muertes", dijo un taxista en La Lima.

25 transportistas han sido asesinados en lo que va de 2020, según el Observatorio de la Violencia. han sido asesinados en lo que va de 2020, según el Observatorio de la Violencia.

Al filo de las 11 am también se reportó paro de taxistas en el departamento de Intibucá y en la entrada a la ciudad de Choluteca, de igual manera en La Ceiba, demandando de igual manera seguridad y sacar a los taxistas VIP.

Reacciones

En su defensa, el taxista VIP Wálter Aguilar, aseveró que ellos están listos para servir a la población hondureña. “Todos tenemos derecho a trabajar, no es una competencia desleal porque a nosotros nos solicita el cliente, no andamos en la calle quitando pasajeros”, puntualizó.

Los conductores de taxis VIP argumentan que muchas personas los prefieren a ellos porque sus vehículos tienen vidrios polarizados, aire acondicionado, son cómodos y otras cosas que generan privacidad y seguridad.

Tomás Zambrano, primer secretario del Congreso Nacional, afirmó que en la Cámara Legislativa no se está discutiendo ninguna reforma en la Ley del Transporte Terrestre relacionado al sector taxi.

Diputado Tomás Zambrano

Explicó que “en este Congreso hemos tenido varías reuniones con el sector de los taxis VIP para escuchar sus propuestas y sus preocupaciones, de la misma manera el compañero diputado Edgardo Martínez, presidente de la Comisión de Transporte, se ha reunido en varias ocasiones con representantes de los denominados VIP, sin embargo, no se ha presentado ninguna iniciativa legislativa relacionada con este tema”.

Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (Ccit), indicó que "es necesario reiterar nuestro apoyo a los taxistas que pelean por una mayor seguridad, pero se debe respetar la libre circulación del resto de personas y la mercadería. Sabemos que el tema de la inseguridad que viven los está llevando a la desesperación, pero se deben garantizar los derechos de los demás".