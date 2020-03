Pete Buttigieg abandona la carrera demócrata presidencial en EEUU

Washington.



El exalcalde de South Bend (Indiana, EEUU) Pete Buttigieg decidió este domingo abandonar la carrera demócrata, y puso así fin a una campaña que buscaba elegir al primer presidente de Estados Unidos abiertamente gay, según indicaron fuentes de su campaña a varios medios estadounidenses.



Buttigieg tiene previsto hacer el anuncio oficial a las 20:30 del domingo (01:30 GMT del lunes) en South Bend, el pueblo del que fue alcalde hasta comienzos de este año.



El político de 38 años era el más joven de una contienda demócrata liderada por hombres mayores de 70, y hace apenas un mes se perfilaba como el favorito en la bancada moderada del partido, después de ganar por un estrecho margen los "caucus" de Iowa, el primer estado en votar en las primarias demócratas.



Sin embargo, Buttigieg no logró ampliar su base de votantes y ganarse el apoyo de los latinos en Nevada o los negros en Carolina del Sur, donde este sábado quedó en cuarto lugar.





Sus perspectivas para el supermartes que se celebra dentro de dos días tampoco eran demasiado halagüeñas, dado que las encuestas dan la victoria al senador Bernie Sanders en los grandes premios de California y Texas, y Buttigieg no aparecía con opciones de ganar ningún estado en los principales sondeos.



Su decisión fue toda una sorpresa, dado que en una entrevista a primera hora del domingo en la cadena NBC News, el exalcalde había afirmado que planeaba seguir con su campaña y presentarse al supermartes, porque su mensaje ha "llegado a votantes" en todo el país.



"Seguir adelante es lo mejor que podemos hacer por el país y por el partido", aseguró Buttigieg en esa entrevista.



Su retirada promete beneficiar al resto de moderados que siguen en la carrera y en particular al ex vicepresidente Joe Biden, que este sábado recibió un impulso que su campaña necesitaba desesperadamente al ganar las primarias en Carolina del Sur.



También podría ayudar a la senadora Amy Klobuchar, que hasta ahora se había visto obligada a compartir con Buttigieg el perfil de precandidata del medio oeste y ahora podrá desarrollar ese argumento sin más obstáculos, aunque no está claro si será viable a largo plazo, dado que ha logrado menos apoyos que el exalcalde.



La juventud de Buttigieg y su atípico perfil atrajeron a muchos votantes blancos moderados, que veían en él a un candidato de lo más completo: progresista, hijo de inmigrantes, veterano en la guerra de Afganistán, formado en Harvard y Oxford, y que además toca el piano y habla siete idiomas, entre ellos el español.



Su salida de la contienda, sumada a la de este sábado del multimillonario Tom Steyer, deja a seis precandidatos aún en liza: Sanders, Biden, Klobuchar, la senadora Elizabeth Warren, el exalcalde y magnate Mike Bloomberg, y la congresista Tulsi Gabbard.