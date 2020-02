Galilea Montijo se desmaya tras saltar de un avión con Juanpa Zurita

México.

La famosa presentadora mexicana Galilea Montijo sufrió un terrible desmayo en las alturas después de saltar con paracaídas intentando convencer al youtuber Juanpa Zurita de unirse a su show "Pequeños Gigantes".

La también conductora de "Hoy" preocupó a muchos cuando se desmayó tras saltar de una altura no recomendada.

El momento fue publicado en el canal de Zurita, también estrella de "Luis Miguel, la serie" 2.

“Si hay algo a lo que le tengo miedo, es a las alturas”, confesó Galilea antes de subirse al aeroplano. Ya en el avión, la conductora no dejó de temblar y necesitó ser animada por Juanpa, quien le repitió: “No pasa nada, no pasa nada. Venga mi Gali, esto va a ser la mejor experiencia de tu vida. Está Georgie contigo y la vamos a pasar ching…”.

Al llegar el momento Galilea se lanzó y pudo disfrutar del descenso, pero las cosas se complicaron cuando se acercó al suelo.

En las imágenes se puede observar a la famosa mexicana, de 45 años, perdiendo el conocimiento a unos 1,000 pies de altura, lo que alertó a todos, pero una vez que fue revisada se informó que Montijo estaba está bien.

Al llegar al suelo, el instructor reanimó a Galilea con un poco de alcohol.

“Esto te pasa por andar subiendo a señoras de cierta edad… pero lo hice, lo de arriba fue increíble, está cañón”, dijo Galilea en tono de broma al recobrar el conocimiento.

“Lo que hiciste es algo de admirar, te lo aplaudo mucho y qué chingón que hayas podido superar el miedo”, le aplaudió Zurita.

“Qué adrenalina, no sé si lo volvería a hacer, pero me siento muy orgullosa de mí misma de haberlo hecho, porque sí está cañón. Ya cuando abres los ojos, que estás en caída libre, es como de película… cuando te acercaste dije ‘soy súper pro’, pero cuando se abre el paracaídas y vi las casitas, me comencé a marear, pero es mi miedo a las alturas”, confesó Montijo.

Galilea Montijo hizo el reto para convencer a Zurita de ser el nuevo juez del programa Pequeños Gigantes, que se estrenará el próximo 22 de marzo por Univision, y lo logró.

Juanpa Zurita compartirá cámara con Biby Gaytán, María León y Albertano (Ariel Miramontes).