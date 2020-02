Crucero sospechoso de coronavirus espera permiso de desembarque en México

Ciudad de México.

El crucero turístico "MSC Meraviglia" espera frente a las costas de la isla de Cozumel, en el Caribe mexicano, el permiso definitivo para poder desembarcar a sus 4,500 pasajeros y la tripulación, tras decisiones de última hora por parte de las autoridades.



"La embarcación se encuentra en el muelle de Punta Langosta de Cozumel. Ningún pasajero ha descendido. Personal de Sanidad Internacional inicia protocolo de investigación en sitio", informó este jueves la Secretaría de Salud del suroriental estado mexicano de Quintana Roo.



El crucero, con 4,500 pasajeros y unos 1,500 tripulantes, se encuentra en posición de desembarco desde su arribo a la isla la noche del miércoles, tras descartarse un caso de coronavirus de Wuhan de uno de los trabajadores de la nave, que tendría gripe común.





Tras analizar la situación, las autoridades mexicanas dieron este miércoles permiso para que atracara este crucero, que no había podido parar en Jamaica ni las Islas Caimán.



No obstante, la decisión causó revuelo en Cozumel y al filo de la medianoche una treintena de personas se congregó en el muelle para protestar y pedir que no descendieran.



Posteriormente, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, informó: "El crucero Meraviglia no ha sido autorizado a atracar en Cozumel, actualmente está fondeado (anclado) frente a las costas de Cozumel. Deberá ser revisado por los médicos de Sanidad Internacional, quienes verificarán los temas de salud a bordo".



Y esta mañana, el alcalde de Cozumel, Pedro Joaquin Delbouis, indicó que el fuerte oleaje provocado por el mal tiempo que afecta la zona dificultó en la noche las labores del grupo médico que subiría al crucero para corroborar la evaluación del personal de la naviera.



En tanto, en un mensaje compartido a Efe por parte de la compañía MSC y en el que no hace referencia al tripulante enfermo, esta puntualizó que el crucero llegó sobre la hora estimada 21.30 hora local del miércoles (03.30 GMT del jueves) y no pudo atracar por condiciones climáticas adversas.

NO A LA DISCRIMINACIÓN

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que se está esperando a que las autoridades de salud inspeccionen el barco pero indicó que no se puede "rechazar" a quienes visitan México ni actuar con "discriminación".



"No podemos actuar de manera inhumana. Hay protocolos y se cumplen", insistió.



Reveló que "no hay ninguna persona afectada" por coronavirus y lamentó la actitud de rechazo general.



"México se ha caracterizado siempre por su apoyo a quienes son perseguidos y en este caso hasta en el supuesto, que no hay evidencia, de que fuese gente enferma, infectada, ¿por qué no vamos a atenderlos?", repitió.

El acumulado de fallecidos hasta el momento en China por el brote de coronavirus de Wuhan, causante de la enfermedad COVID-19, se sitúa en 2,744 y el de casos confirmados, en 78,497.



Corea del Sur informó este jueves de 505 nuevos casos, nuevo máximo diario que supera a los reportados en China (433), y suma ya 1.766 contagios y 13 muertos.



El coronavirus se ha propagado, además de su origen en China y Corea del Sur, a muchos otros países como Japón, Italia, Irán, Francia, Alemania, España, Croacia, Estados Unidos y ahora también en América Latina, en Brasil.



Por el momento no hay ningún caso registrado en México. EFE