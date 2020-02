Crucero a la deriva por sospechas de coronavirus atracará en México

Ciudad de México.

Las autoridades mexicanas dieron permiso para que atraque un crucero turístico en la isla de Cozumel y que no había podido parar en Jamaica ni en las Islas Caimán luego de confirmar que uno de sus trabajadores padece un caso de gripe y no de coronavirus.



El capitán del crucero "MSC Meraviglia" había sido notificado en un primera instancia de que no tenía autorización para atracar en Cozumel, pero poco después se revirtió la decisión y se le dio aviso de que podía atracar tal y como estaba programado.



“Se invalida el aviso de cancelación enviada previamente, debido a la rectificación del arribo por Sanidad Internacional en Cozumel, Quintana Roo”, señala un documento oficial en posesión de Efe.





En el mismo documento se autoriza al crucero a utilizar la "Banda Exterior de la terminal de cruceros de Punta Langosta", en Cozumel, a partir de las 21.30 hora local del 26 de febrero (03.30 GMT del 27 de febrero) y hasta las 18.00 hora local del 27 de febrero (00.00 GMT del viernes 28 de febrero).



El crucero donde viajan cerca de 6,000 personas ya había sido rechazado previamente en Islas Caimán y Jamaica.

Descartan coronavirus

En una conferencia de prensa que ofreció en Chetumal, la secretaria de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, dio a conocer que fueron notificados de que la persona enferma a bordo del crucero resultó negativo a las pruebas clínicas y solamente presenta un cuadro de influenza.



“Se recibió la notificación de llegada de un crucero proveniente de Jamaica, el cual supuestamente tenía un pasajero con síntomas de una enfermedad respiratoria aguda. Tenemos ya información sobre el paciente, afortunadamente no es un caso de coronavirus”, informó Alejandra Aguirre Crespo.



El crucero turístico "MSC Meraviglia" realiza un recorrido por el Caribe con 4,500 pasajeros y una tripulación de 1,600 personas.

Se espera que atraque en Cozumel esta misma noche del miércoles si bien los pasajeros no podrían salir del mismo durante al menos unas horas, al estar en observación.



El acumulado de fallecidos hasta el momento en China por el brote de coronavirus de Wuhan, causante de la enfermedad COVID-19, se sitúa en 2.715 y el de casos confirmados, en 78,064, según el último balance ofrecido por la Comisión Nacional de Sanidad.



El coronavirus se ha propagado, además de su origen en China, a muchos otros países como Corea del Sur, Japón, Italia, Irán, Francia, Alemania, España, Croacia, Estados Unidos y ahora también a América Latina, en Brasil. EFE