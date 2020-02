Mbappé se rinde a Zidane: "Que me llamara fue como estar en la luna"

París, Francia

Kylian Mbappé publicó una carta en The Players Tribune en la que recordó los días en los que estuvo entrenando en el Real Madrid cuando apenas era un niño y su relación con Zinedine Zidane, al que considera uno de sus ídolos.

El atacante francés de 21 años y figura del PSG, abrió su corazón y reveló cómo fueron sus inicios, su paso por Valdebebas y su etapa en el Mónaco hasta llegar al Paris Saint-Germain.

Primera conversación con Zidane

"Nunca olvidaré ese momento. Llegamos desde el aeropuerto y Zidane nos recibió en el parking. Nos saludamos y me ofreció ir al campo a entrenar. Me dijo que entrara en el coche y le pregunté: "¿Me quito los zapatos?" No sé por qué dije eso. Era el coche de Zidane. Pensaba que estaba en un sueño".

Prueba en el Chelsea

"Con 11 años fui a Londres a entrenar con el Chelsea. Mis amigos no se creían que estuve con el Chelsea, conociendo incluso a Drogba. Les enseñé las fotos que teníamos y al final me creyeron. Estaban asombrados".

Relación con sus padres

"Tras la experiencia en el Chelsea les pedí a mis padres dejar Bondy (su equipo) y marcharse a un gran club, pero no quisieron. Querían que me quedara en casa para vivir como un niño y tener una vida normal. No lo entendí en ese momento, pero fue lo mejor".

Zidane y el Real Madrid

"Cuando cumplí 14 años mi padre recibió una llamada de alguien en el Real Madrid invitándome a ir a España para entrenarme allí durante las vacaciones. Fue una sorpresa porque en realidad le habían dicho a mi padre que a Zidane le gustaría verme. Zidane era por aquel entonces director deportivo del Madrid. Fue como estar en la luna. Estaba deseando ir allí".

Interés de los clubes grandes

"Había ojeadores comenzando a venir a nuestros partidos y estaba teniendo algo de repercusión en los medios. Con 13 años no sabía cómo manejar todo aquello. Mi familia quería protegerme de la presión. A los 14 no sabía que mis padres me estaban organizando todo con mi equipo para llevarme a Madrid como regalo de cumpleaños. No se lo dije a nadie, ni a mis amigos más cercanos".