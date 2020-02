Padres rechazan a director denunciado por acoso

San Pedro Sula, Honduras

Los padres de familia del centro de educación básica Edmon L. Bográn, de la aldea Cablotales, sector Ticamaya, se tomaron las instalaciones para protestar por el anuncio de reintegración del director por ley Limdbergh Solórzano.

Las clases fueron suspendidas ayer para 400 alumnos y los padres colocaron la bandera nacional en el portón.

Gloria Molina, presidenta de la asociación de padres, informó a LA PRENSA que no permitirán el reintegro del director por ley debido a que en 2014 se le acusó de “maltratos, de tocar niñas y cosas así. Entonces, él fue sacado del centro educativo y las pruebas se llevaron a las autoridades de Educación”.

Acoso Daniel Esponda, de Coprumh, denunció que en las departamentales se acosa sexualmente a maestras que buscan una plaza.

Para sorpresa de los padres, ayer les notificaron que el director por ley sería reintegrado pese a la negativa de los progenitores de los niños y que el departamento legal de la Departamental de Educación de Cortés no ha abordado el expediente ni auditado el caso suscitado hace más de cinco años.

“Eso quedó en papeleo, no queremos que él se presente a esta escuela. De la Departamental sabemos que no le dieron seguimiento al caso y a él lo han mandado a nuevos centros educativos en los que dura solo una temporada por el mismo problema, ligero lo sacan”, agregó Molina.

Jorge Pacheco, docente del centro básico y quien desde la separación de Solórzano labora como director interino, confirmó que en 2014, este fue separado temporalmente de su cargo para hacer la investigación y pasaron los años y a Solórzano no se le juzgó. “En esos años él anduvo en otros centros educativos siendo reubicado, pues no duró en el cargo porque a lo mejor los mismos problemas que se dieron acá sucedieron en otros lugares. Yo no estoy peleando el cargo, en cuanto manden un director con valores lo entrego”, finalizó.

Milton Ayala, director de la Departamental de Educación de Cortés, dijo que en el caso hay varias situaciones por investigar y que el departamento legal ya está preparando el expediente.

Indicó que el caso fue denunciado en administraciones anteriores, pero están revisando las denuncias junto con el secretario de la Departamental y asesoría legal para determinar lo que corresponde.

“La directora distrital lo manda a esa escuela porque es su plaza, pero sí ha sido rechazado en algunos sectores. Él ya está citado para hoy, se debe presentar a asesoría legal y si él tiene cuentas pendientes para eso está la ley”, dijo Ayala.

El lunes, Daniel Esponda, dirigente magisterial del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), denunció que en varias departamentales de Educación las docentes sufren acoso sexual a la hora de solicitar una plaza, proceso que se está desarrollando a nivel nacional.

“Repudiamos que alguien se aproveche de la necesidad de alguien, si eso sucede, que salgan los nombres con pruebas y que se proceda conforme a ley. No se tolerará”, dijo Ayala.