El resumen de las noticias de Honduras y el mundo del martes 25 de febrero

San Pedro Sula, Honduras

Este es el resumen de las principales noticias de Hondurasy el mundo del martes 25 de febrero de 2020.

Internacional

La epidemia por coronavirus se extendió en las últimas horas por toda Italia en donde ya hay 11 muertos, y ya se confirmó el sexto caso en España. La pandemia deja 2,700 muertos y 80,000 contagiados. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EEUU aseguraron que el coronavirus se propagará por el país y que las familias deben prepararse para una pérdida de ingresos y cambios en la vida cotidiana. Siga el mapa de la expansión del coronavirus.

Nacional

El presidente del Tribunal Superior de Cuentas, José Juan Pineda, dijo que las irregularidades en las alcaldías van desde 100 mil hasta 10 millones de lempiras en el manejo de recursos. El órgano contralor investiga las alcaldías de acuerdo al presupuesto que manejan siendo las principales Distrito Central, San Pedro Sula y Choluteca que son las corporaciones municipales de mayor tamaño. El magistrado expuso que hay corporaciones municipales de categoría C que manejan presupuesto máximo de un millón de lempiras.

Este martes se inauguró en Choloma San Juan Innovation Park, obra de inversión privada que se perfila como uno de los parques industriales más grandes de Centroamérica. Con una inversión en su etapa inicial de aproximadamente 5,952 millones de lempiras, consta de 107,000 metros cuadrados de construcción donde operan una planta de hilatura de algodón y mexcla, una planta textil y una planta de generación de energía eléctrica de 57 megawatts. Los inversionistas de San Juan Innovation Park proyectan la generación de 2,500 nuevos empleos.

El director de la región sanitaria metropolitana de la Secretaría de Salud, Harry Brooks, confirmó la muerte sospechosa de tres menores a causa de dengue grave en el municipio del Distrito Central, capital hondureña. Señaló que dos muertes se registraron en el Hospital Escuela y la otra ocurrió en el Instituto Hondureño del Seguro Social. Una de las víctimas es una menor procedente del municipio de Danlí en El Paraíso, la otra de seis meses procedía de la colonia Nueva Oriental y la última era una niña de 13 años que residía en la colonia Arturo Quezada.

La secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos aseguró que los vuelos internacionales en el aeropuerto Ramón Villeda Morales continuarán una vez que entre en operación Palmerola. En Toncontín los vuelos internacionales dejarán de operar. Sobre el proceso de concesión de los aeropuertos, el superintendente presidente de la Superintendencia de Alianza Público Privada, Leo Castellón, aseguró que el Ramón Villeda Morales “tendrá un nuevo concesionario que hará crecer al aeropuerto según las necesidades económicas, de turismo, que existen en cada una de las zonas de los aeropuertos”.

El presidente Juan Orlando Hernández invitó hoy a las instituciones bancarias, de previsión y cooperativas a que abran sus puertas para que los hondureños accedan a los beneficios de Ley de Alivio a la Deuda con el objetivo de que puedan acceder a sus propias viviendas mediante programas de gobierno.

Deportes

Motagua enfrenta en la noche del martes de visita al Atlanta United de la MLS por el juego de vuelta de la octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf. Cruz Azul de México enfrenta al Portmore United.

Olimpia viajó a EEUU con ausencias pero optimistas de dar una buena presentación en Estados Unidos y eliminar a Seattle Sounders de la Liga de Campeones de Concacaf 2020. El equipo albo no contará con Ever Alvarado, Michaell Chirinos, Harold Fonseca y Jorge Álvarez, por sendas lesiones; mientras que el paraguayo José Cañete, Mayron Flores y Jonathan Paz no tienen visa.

En los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League, Barcelona empató 2-2 con el Napoli, mientras que el Bayern Munich aplastó de visita 3-0 al Chelsea. Mañana Lyon recibirá a Juventus y Real Madrid a Manchester City.

El exmediocampista uruguayo Julio "Palomo" Rodríguez está a un paso de convertirse en nuevo entrenador del Honduras Progreso para lo que resta del Torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional. El ex aurinegro será el nuevo sustituto de Héctor Castellón quien no pudo sacar a flote al equipo ribereño.

Espectáculos

El Grupo Televisa reforzó este martes su posición de liderazgo en la producción de contenidos en español de televisión y digitales con el anuncio de la venta de una mayoría de Univision a un grupo inversor encabezado por el ejecutivo Wade Davis. Televisa mantendrá el 36 % de las acciones mientras que el 64 % restante ha sido adquirido por Searchlight, una firma global de inversión privada.