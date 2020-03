Vivir en Rivera Hernández o Chamelecón, punto en contra para hallar empleo

San Pedro Sula, Cortés.

"¡Buenos días, señor! ¿De dónde es usted?", "¡Buenos días! Vivo en la Rivera Hernández", "gracias, señor, puede dejar su curriculum, cualquier cosa lo llamaremos".

Conversaciones como esta es muy común en las diferentes empresas del país al momento de una entrevista, muchos llegan ilusionados y con amplios deseos de encontrar un empleo, pero algunos reclutadores al enterarse del lugar donde viven prefieren evitar la contratación.

Sectores como Rivera Hernández, Chamelecón, El Carmen y el municipio de Choloma destacan en reiteradas ocasiones en los titulares de las noticias por altos índices de criminalidad, esto, pese al esfuerzo que hacen las autoridades y organizaciones sociales que buscan prevenir la violencia a través de diferentes campañas y capacitaciones.

Las determinaciones de algunos reclutadores sugieren que crecer en sitios conflictivos de la ciudad reduce considerablemente las posibilidades de encontrar un empleo.

Si bien es cierto, en estos sectores han tomado fuerza las maras y pandillas, hay una notoria cantidad de hombres y mujeres preparados profesionalmente y con un gran deseo de salir adelante de manera honesta, pero se les dificulta hallar un trabajo debido a la negra etiqueta social marcada sobre sus colonias y barrios.

Viven una odisea tratando de hallar empleo

LA PRENSA entrevistó a varios sampedranos que salen a las calles con su hoja de vida en mano y con una maleta cargada sueños que cumplir y necesidades que suplir. Algunos coincidieron que no es fácil encontrar un empleo aún teniendo un bachillerato o estar estudiando en la universidad, otros mencionaron que han vivido casos en los que no son contratados por radicar en zonas marginales, por lo que incluso, hasta han cambiado el nombre de su residencia en su curriculum vitae para poder ingresar a una empresa.

"Acepto cualquier cosa" es la frase que se repite entre los miles de hondureños que buscan trabajo.

"Vivo en Choloma, no encuentro empleo, me dicen que no hay vacantes, por lo que me ha tocado dedicarme a vender comida y cosas así", expresó Marcia Zapata (54).

"Tengo tres meses de no hallar empleo y tengo un hijo que mantener, he buscado trabajo, pero aún nada, la última vez que fui me dijo el de Recursos Humanos que era porque yo vivía en Choloma y las órdenes eran de no contratar a nadie de la zona", dijo Mario Antonio Amador.

"Ahora estoy bien, pero recuerdo que hace dos años me costó muchísimo, yo en ese entonces solo estaba trabajando por contrato, nada era estable, vivía en la colonia Guillén, cerca del Estadio Olímpico. En ese momento me iba a contratar una buena empresa porque me recomendaron, pero cuando el que me entrevistó miró de dónde era, me dijo que mejor no porque iba a salir de noche y el transporte no entraba hasta allí", indicó Wilmer Rivera.

"Yo vivo en el barrio Cabañas, estoy buscando un empleo bueno desde hace más de un año y no encuentro, llevo papeles y nada, por eso ahora me dedico a ser cambista, por lo menos tengo para la comida", comentó César López.

Sentimientos de angustia y esperanza se mezclan entre quienes buscan empleo.

Otros dos jóvenes, uno de El Ocotillo y otro de Lomas del Carmen, relataron brevemente su experiencia en búsqueda de empleo. El primero dijo que fue a dejar sus documentos y cuando miraron que vivía en El Ocotillo le respondieron que no era posible. En tanto, el residente en Lomas del Carmen manifestó que "salgo día por medio, gasto pasajes y fotocopias, hay empresas que piensan que uno es delincuente solo porque se vive en una zona de maras, pero yo hasta saqué mi bachillerato y no puedo entrar a la universidad por falta de dinero".

Piden apoyar a quienes viven en zonas marginales

Yasmín Mendoza, gerente de la agencia de colocación Ceyse, manifestó a LA PRENSA que ellos reciben muchas personas que radican en zonas conflictivas y lamenta que en varios casos no se les de empleo pese a ser buenos candidatos.

Yasmín Mendoza, gerente de agencia de colocación

"Hay empresas que se limitan por la jornada laboral, ya que los empleados salen tarde y hay que irlos dejar, aspecto que en determinado momento nos lo hacen saber, sobre todo aquellas de horarios extendidos. También sé que hay una considerable cantidad de personas que miente sobre la dirección para poder conseguir un empleo y otros se ven obligados a renunciar", enfatizó.

Antolín Martínez, líder juvenil que trabaja en campañas de prevención de la violencia en San Pedro Sula, remarcó que "hay empresas que no les gusta que su personal sea de barrios peligrosos. "Muchas veces tienen todo para ser contratados, pero por la dirección de residencia no les dan el empleo".

Alexander Leiva, director regional de la Secretaría de Trabajo, expuso que "no puedo negar que existe cierta discriminación, pero hasta ahora los patronos suelen ser cuidadosos. Si algo así se llega a demostrar la empresa deberá pagar una multa de 100,000 lempiras".

Abogado Alexander Leiva

"Las empresas deben entender que su principal activo es el talento humano, no podemos juzgar a las personas por su lugar de origen, los hondureños de zonas conflictivas necesitan una oportunidad, deben abrirse más espacios. Nosotros quisiéramos creer que a estas alturas no se desarrollan este tipo de actitudes, pero no es así", puntualizó.

Leiva reiteró a las empresas que deben tener comprensión porque que no se puede negar una oportunidad de trabajo por el lugar de procedencia, "que mal que tengamos que sancionar, pero queda garantizado que como Secretaría pretendemos siempre velar que a cada empleado se le respeten los derechos", declaró.

"La Cámara de Comercio e Industria de Choloma lidera el tema del empleo, así como la prevención y la violencia, estamos trabajando mucho con la inserción laboral porque hemos notado que la intermediación no ayuda tanto, pues varios jóvenes no tienen las capacidades blandas ni técnicas que el mercado laboral requiere", aseguró su directora Alejandra Mejía.

Directora ejecutiva Alejandra Mejía

La ejecutiva agregó que en los últimos años solo se ha logrado insertar de entre 1,500 a 2,000 personas en la bolsa de empleo, siendo los niveles de buscadores de hasta 3,000 plazas.

"Las empresas nos dicen que de cada tres personas que mandamos ninguna cuenta con las competencias necesarias, por eso ahora tenemos programas que buscan que el candidato sepa cómo presentarse en una entrevista, sea puntual, maneje siempre el respeto, la comunicación asertiva, sea ordenado y siga instrucciones", detalló Mejía.

Carlos Padilla, asesor empresarial, mencionó que las oportunidades de empleo, aunque existen, son pocas, además de algunas empresas que se están yendo, lo que amplía el nivel de desempleo en el país. "Es lamentable que se cierren las puertas para jóvenes en riesgo social, pero ellos tienen una importante opción con la Cámara de Comercio e Industria de Choloma", afirmó.

Asesor empresarial Carlos Padilla

"La vinculación de la Cámara con las empresas es clave para que contraten a los jóvenes en riesgo social, pues buscamos generarles oportunidades, promover el emprendimiento aún sabiendo que no es fácil porque muchos lo hacen por necesidad y no por oportunidad", agregó Padilla.

Rolando Rodas, director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en la región norte, informó a LA PRENSA que de momento hay alrededor de 600 jóvenes que se están formando en diferentes áreas, tales como ebanistería, soldadura, mecánica industrial y electricidad.

Rolando Rodas, titular de Infop en San Pedro Sula

"Desde el 9 al 12 de marzo vamos a certificar emprendedores porque a finales de este mes lanzaremos un bazar, el cual funcionará los viernes y sábados, y empezará con al menos 100 negocios. También estamos apoyando constantemente a mujeres maltratadas, que han sufrido violaciones y han sido deportadas, les presentamos la oferta de Infop y las motivamos a salir adelante", sostuvo Rodas.

Por otro lado, destacó que el Infop está ingresando con fuerza a colonias y barrios conflictivos y escondidos para brindar talleres a la población sobre emprendimiento, así como cursos que pueden tomar y que les servirán para tener una fuente de ingresos.

"Tengo una gran satisfacción por lo que se está haciendo en zonas como Rivera Hernández y Chamelecón, estamos conversando con empresarios para que los apoyen y también nos alegramos que personas que aprendieron en Infop ahora tengan sus negocios a nivel nacional e internacional", concluyó Rodas.

En tanto, Marco Matute, subdirector del Proyecto Génesis, dijo que trabajan constantemente en buscar la generación de competencias en jóvenes en vulnerabilidad para que accedan a oportunidades de empleo formal o puedan emprender, de esa manera contribuyendo al crecimiento económico del país y evitando la migración irregular.

Marco Matute, subdirector de Proyecto Génesis/Funadeh

El perfil para que los jóvenes puedan ser beneficiarios en Proyecto Génesis es tener entre 18 a 30 años y residir en una zona donde estén activos los Centros de Alcance Juveniles (San Pedro Sula, La Lima, Choloma, Tegucigalpa, La Ceiba y Tela), además de tener la actitud y el deseo de querer ser capacitados para reforzar sus habilidades blandas.



Dentro del componente de generación de ingresos del Proyecto Génesis, en los últimos cinco años se han capacitado en la zona norte a unas 4,200 personas. La mayoría de los jóvenes son contratados en el sector de la maquila, productores de alimentos y servicio al cliente. Muchos de estas personas proceden de los sectores de Choloma, San Pedro Sula, Cofradía y Chamelecón.



Los jóvenes a los cuales aborda Proyecto Génesis son personas que han llegado solo hasta la primaria (el 60%), luego otro 30% que ya tienen un nivel secundario y un número más reducido son jóvenes que tienen certificaciones técnicas o un nivel universitario.





Proyecto Génesis trabaja organizando foros de empleabilidad y ferias de empleo para vincular a los jóvenes que ellos capacitan con empresas y futuros empleadores.

"Hemos visto la anuencia de la mayoría de empresas y muchas tienen el buen deseo de contratar a nuestros jóvenes, el problema muchas veces surge cuando las empresas deben subcontratar el servicio de transporte para trasladar a las personas a sus casas en horarios nocturnos y son estos transportistas los que prefieren no ingresar a estos sectores", aseguró Matute.

Ley de Inspección del Trabajo El capítulo V, artículo 90 señala que cuando se infrinjan derechos fundamentales protegidos a los trabajadores por la Constitución de la República, el ordenamiento laboral y las normas internacionales del trabajo cuyo daño no sea cuantificable en dinero, el importe de la sanción debe ser de 100,000 lempiras.

Para cerrar, hizo un llamado a las empresas y gerentes de Recursos Humanos en el país, "pedimos que sean más abiertos a la contratación de nuestros jóvenes que viven en estas zonas conflictivas, porque muchos de ellos han desarrollado una gran resiliencia al interior de sus comunidades, lo que les da un valor agregado dentro de una empresa".

Eny Vega, vocera de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) en la zona norte, aseveró que en lugares conflictivos de San Pedro Sula y alrededores se están realizando esfuerzos por contrarrestar la violencia, sobre todo en Choloma y Rivera Hernández.

Eny Vega, portavoz de Fusina

"Todos los días y las 24 horas se desarrollan operaciones de seguridad, se llevan a cabo patrullajes en motos, carros y a pie en busca delincuentes y armas. Pedimos la colaboración a la población para que a través de su denuncia nosotros podamos proceder de manera oportuna y detener aquellas personas que cometen acciones ilícitas que evitan la paz de quienes viven en diferentes lugares y los que llegan a sus hogares luego de su trabajo", explicó.

Una lucha contra el desempleo

Los resultados de la última encuesta permanente de hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) estiman que el 79.6% de la población hondureña está en edad de trabajar (10 años y más), sin embargo, la Población Económicamente Activa (PEA) apenas representa el 48.1%.

Este indicador a nivel nacional es de 60.4%, sin embargo, en los hombres esta relación es mucho más alta que en las mujeres (76.3% y 46.0% respectivamente). Para ambos sexos la entrada al mercado laboral se da claramente a partir de los 15 años, pues la tasa de participación entre los 15 y 18 años es dos veces más alta que la tasa entre los 10 y 14.

Las convocatorias que realizan las empresas supera la llegada de los que buscan una oportunidad de empleo.

Uno de los problemas del mercado laboral es el desempleo, el cual es mayormente en la zona urbana, siendo de un 8.0% y la rural de 2.7%; el Distrito Central y San Pedro Sula tienen la mayor tasa de desempleo 9.3% y 7.8% respectivamente.

Los hombres tienen mayor participación entre los 35 y los 44 años. En esas edades apenas 3 de cada 100 hombres están fuera del mercado laboral; es decir, el 96.1 % de los hombres que tiene entre 35 y 44 años están trabajando o bien están buscando activamente trabajo.

En el caso de las mujeres, la mayor tasa de participación se alcanza también entre los 30 y 34 años, registrando una tasa de 62.5%.