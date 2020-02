Francely hizo "berrinche" en pleno escenario por triunfo de Dalú en La Academia

Redacción.



La Academia llegó a su final el pasado domingo y generó descontento en miles de fans del programa, tras anunciar que la ganadora era la mexicana Dalú, y el segundo lugar para la hondureña Angie Flores.



La hondureña se perfilaba como la favorita del público, según las votaciones en cada gala y en los duelos, sin embargo, el resultado final dio como ganadora a la mexicana.



Angie ganó miles de fanáticos tanto centroamericanos como mexicanos, y al parecer, también se llevó el corazón de Francely Abreu, la ex alumna que abandonó La Academia para estar con su madre que había sido operada.



Cuando se anunció la ganadora del concurso, todos los ex académicos de la generación 2019-2020 estaban en el escenario, y la reacción de Francely tras saber que Dalú ganaba el primer lugar se ha viralizado en las redes sociales.



La propia Francely compartió el video por medio de una historia de Instagram y dijo: "Aquí mi notorio berrinche porque no ganó mi princesa @angiefloreshn. Te amo con todo mi corazón. Perdón", escribió junto al emoji de una cara triste.







Las cámaras mostraron el momento en el que Francely pateó el piso haciendo el "berrinche", como ella lo llamó, antes de que su pareja, el ex concursante Gibrán, la abrazara para tranquilizarla.



Angie y Francely hicieron una bonita amistad antes de que esta última saliera de La Academia, y así ha quedado evidenciado en las historias de Instagram de la mexicana, donde pidió el apoyo a sus fans para la hondureña.



La ex académica originaria de Yucatán, ha mostrado fotos compartiendo con la mamá de Angie, Karla Flores, demostrando que su amistad va más allá de La Academia.





Final de La Academia

La final de La Academia ha estado en controversia y es que para miles de fanáticos del concurso, Angie era la favorita y es que Dalú, no tuvo el apoyo del público en las galas pasadas ni en los duelos.



Los seguidores de la hondureña se pronunciaron en la página de La Academia, tras anunciar que Dalú obtuvo un 24.29 % de los votos totales y Angie el 24.05%, argumentado que eso era imposible por la tendencia que se mostró en los cuatro meses.



Cabe destacar que Angie y Dalú han sido las mejores voces del concurso, y en la final del domingo, se lucieron cada una con sus interpretaciones.



La hondureña se lució con la canción de "En Cambio No" de Laura Pausini, conmoviendo al panel de los jueces y el público del auditorio.







Angie interpretó de una manera espectacular, a pesar de que estaba enferma de la garganta.

Angie Flores a su paso por La Academia

Desde que inició el concurso, la hondureña Angie Flores demostró un crecimiento impresionante, destacando por ser la alumna que tuvo mayor evolución y supo salir de su zona de confort.

Con tan solo 19 años de edad, Angie se transforma completamente tras subir al escenario convirtiéndose en toda una estrella.

En los cuatro meses que estuvo preparándose en La Academia, Angie interpretó distintos géneros musicales y recibió muy buenas críticas por parte de los cuatro jueces, quienes en tres ocasiones la ovacionaron de pie por sus grandiosas actuaciones.

Uno de sus interpretaciones más destacadas fue en el décimo concierto cuando interpretó "7 Rings" de Ariana Grande. De ser una niña tierna y dulce, Angie lució sexy y seductora y se robó el show en todos los aspectos.