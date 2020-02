Transacciones de energía crecen en Centroamérica

Redacción

Desde hace siete años, el sector energético en Centroamérica ha tomado mayor dinamismo gracias a la puesta en vigencia del Reglamento del Mercado Eléctrico Regional (RMER) en 2013, que le ha dado mayor oportunidad de participación de agentes de mercado con transacciones de energía, aumentando los volúmenes comercializados a través del mercado de oportunidad y contratos.

El Ente Operador Regional (EOR), encargado de dirigir y coordinar la operación del sistema eléctrico regional y la gestión comercial del Mercado Eléctrico Regional (MER) en Centroamérica, publicó su informe de estadísticas comerciales del MER en 2019, destacando que fue el año con el mayor volumen de energía transada desde que empezó a operar el MER.

Según el EOR, el volumen de energía transada llegó a los 3,073.9 gigavatios-hora (GWh), que representa un crecimiento anual del 13.7% respecto a 2018 (2,651.3 GWh).

El EOR reportó que para que se lleve a cabo la compra y venta en el MER, los países utilizan las estacionalidades de la época del año para vender sus excedentes de energía a otros que la compran para reemplazar su generación, que en ocasiones es más cara, logrando un mercado eléctrico competitivo.

Según el regulador del MER, existe una tendencia de incremento año con año en la participación de más agentes autorizados, lo que demuestra que están encontrando nuevas oportunidades dentro del mercado eléctrico regional para expandir sus negocios.

El informe de comercio detalla que Guatemala es el país de la región con más agentes autorizados con 111, le sigue El Salvador con 63, Panamá con 60, Nicaragua con 41 y por último Costa Rica y Honduras con dos agentes autorizados cada uno.

Entre los agentes que más inyecciones o exportaciones realizan se destaca el caso de Jaguar Energy, de Guatemala, y el Instituto Costarricense de Electricidad, que mantienen su ranking entre los mayores exportadores de electricidad.

Guatemala es el principal vendedor de la región y El Salvador el principal comprador en el MER. Guatemala inyectó el 53.9% (1,657.1 GWh) al mercado en 2019 y El Salvador retiró el 63.1% de la energía (1,948.76 GWh) en el mismo año.

Con respecto a los agentes que más retiran o importan en el MER, Energía del Istmo de El Salvador y el Instituto Costarricense de Electricidad son los que mantienen las primeras posiciones.

Oportunidad.

Guillermo Peña Panting, presidente de la Fundación Eléutera y representante de los consumidores en el Operador del Sistema (ODS), señaló a D&N que desde que empezó a operar el MER se ha logrado estabilizar más el sistema energético nacional porque ya no está aislado. Otra de las ventajas que señaló el representante en el ODS es que permite las compras a nivel regional, y no solamente si no hay suficiente energía en el mercado nacional, sino que también adquirir energía a un mejor costo que la oferta que puede ofrecer un país.

Ante la crisis energética del país, donde se prevé que en marzo inicien racionamientos de energía, el MER ofrece una oportunidad para paliar el déficit de energía; sin embargo, para Peña el MER es una opción parcial, ya que Honduras no tiene la suficiente capacidad para traer la energía que se requiere para cubrir el déficit, que según los cálculos es de 240 megavatios.

“El plan de expansión del ODS propone fortalecer las líneas de transmisión nacional, especialmente en ciertos segmentos, para que haya mayor capacidad de movimiento de energía en el sistema”, mencionó.

Peña explicó que actualmente Honduras compra energía de Guatemala todos los días, pero que es necesario poder tener contratos a mediano plazo para tener mejores precios que sean amigables con las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). El Gobierno anunció que comprará 170 megavatios para cubrir parte del déficit energético del país. La compra se espera que se realice en el mercado de oportunidades regional o nacional en los próximos días.