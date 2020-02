El resultado final de La Academia genera descontento entre seguidores de Angie Flores  

Redacción.



Después de más de cuatro meses, La Academia 2019-2020 llegó a su final el domingo, generando polémica y opiniones encontradas tras darse a conocer que la ganadora era Dalú, y el segundo lugar era para la hondureña Angie Flores.



Los resultados finales, dieron como ganadora a la mexicana con un 24.29 % por sobre la hondureña que obtuvo un 24.05%, generando sorpresa hasta en los maestros de La Academia.



El diario El Universal de México tituló el triunfo de la mexicana, "Entre descontento, Dalú gana la final de "La Academia"".



La propia Dalú no se lo podía creer y confesó que no tenía preparado ningún discurso pese a que les dijeron a todos que lo hicieran.



Lea más: Famosos felicitan a Angie Flores por su éxito en La Academia



En la tendencia que se mostraba en cada gala, Angie se perfilaba como la favorita para ganar el concurso mexicano y es que se ganó el corazón del público, los jueces y maestros.



Algunos seguidores de La Academia han mostrado su molestia con mensajes en la página oficial, argumentando que durante las galas pasadas, Dalú fue de las menos votadas y este domingo la historia dio un giro inesperado.



En cada uno de los posteos que La Academia realizó de Dalú, las reacciones no se hicieron esperar y los fans atacaron contra todo a la producción, resaltando los comentarios negativos y muchos acusaron la final de "fraude".





El posteo oficial con las fotos de Dalú anunciándola como ganadora recibió 11 mil me encanta contra 40 mil me enoja, dato que no concuerda de ser la favorita del público.



El nombre de Angie Flores ha sido trending topic en estos días, y es que los hondureños le han mostado apoyo total desde que inició el concurso, en esta gala final no fue la excepción, miles de catrachos han mostrado su descontento por el resultado final por medio de las redes sociales.



Dentro de las sorpresas también estuvo el de que el guatemalteco Dennis Arana se quedara en el cuarto lugar con el 17.25% de los votos, otro de los alumnos que parecía ser el mayor contrincante de Angie y favoritos para ganar.



Los finalistas de La Academia.



El tercer lugar se lo llevó Carlos Torres con el 17.49% de los votos totales, y el menos votado fue el mexicano Charly Zúñiga con el 16.92% llevándose el quinto lugar.

Angie Flores en la final de La Academia

La hondureña Angie Flores se lució en el escenario del último concierto de La Academia en el que se llevó el segundo lugar.



Angie interpretó de manera espectacular, pese a que estaba enferma, "En Cambio No" de la cantante Laura Pausini.





Flores ha recibido el total apoyo de su público y ahora más que nunca ocupará de la ayuda de todos para que siga creciendo como la estrella que es.

Angie Flores a su paso por La Academia

Desde que inició el concurso, la hondureña Angie Flores demostró un crecimiento impresionante, destacándose por ser la alumna que ha tenido mayor evolución y que se ha salido de su zona de confort.

Con tan solo 19 años de edad, Angie se transforma completamente tras subir al escenario convirtiéndose en toda una estrella.

En los cuatro meses que estuvo preparándose en La Academia, Angie interpretó distintos géneros musicales recibió muy buenas críticas por parte de los cuatro jueces, quienes en tres ocasiones la ovacionaron de pie por sus grandiosas actuaciones.

Uno de sus conciertos más destacados es el décimo cuando intepretó "7 Rings" de Ariana Grande. De ser una niña tierna y dulce, Angie lució sexy y seductora y se robó el show en todos los aspectos.