Familiares y fanáticos le dieron último adiós a Kobe Bryant y su hija Gianna

Los Ángeles, Estados Unidos

Miles de personas, entre celebridades, familiares, amigos y fanáticos, se congregaron este lunes en el Staples Center, la cancha de Los Angeles Lakers, para rendir tributo a su ídolo Kobe Bryant y su hija de 13 años, fallecidos hace un mes en un accidente aéreo.

La fecha del 24 de febrero (24/02) es simbólica: Kobe Bryant llevaba en su camiseta de los Lakers el número 24 durante su segunda parte de la carrera, y Gianna, su hija de 13 años, que también era basquetbolista, el número 2.

"Dios sabe que no podían estar en esta Tierra el uno sin el otro", dijo la viuda del legendario Bryant, Vanessa, tratando de controlar las lágrimas. "Que ambos descansen en paz y se diviertan en el cielo... hasta que nos volvamos a reunir algún día".

La ceremonia, llamada "Una celebración de la vida de Kobe y Gianna Bryant", arrancó con un video de entrevistas y grandes momentos de Bryant y su hija, que continuaron a lo largo de la ceremonia.

Beyoncé fue la primera en subir al escenario para interpretar "XO" de su álbum de 2013 que lleva su nombre, y "Halo", que aparece en "I Am... Sasha Fierce" de 2008.

"Estoy aquí porque amo a Kobe y ésta era una de sus canciones favoritas", dijo la reina del pop sobre "XO".

Entre los invitados destacan Magic Johnson, otra leyenda de los Lakers, su entonces ídolo Michael Jordan, sus excompañeros Shaquille O'Neal y Pau Gasol, y Jerry West, quien como gerente del equipo contrató a Bryant.

También asistieron Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Phil Jackson, Elgin Baylor, Tim Duncan, Dwyane Wade, Tony Parker, Gregg Popovich, Doc Rivers, Steph Curry, James Harden, Byron Scott, Lamar Odom, Vlade Divac, Devin Booker y el comisionado de la NBA Adam Silver.

Los asistentes al memorial recibieron un programa de 24 páginas con fotos de Bryant y su familia, así como un botón y una camiseta negra con imágenes de Kobe y su hija y sus números, 24 y 2, en el reverso.

Muchas personas trataron de conseguir en el lugar un boleto, que no eran transferibles y por lo que los fanáticos pagaron hasta 224 dólares por boleto.

El dinero recaudado será donado a la Mamba and Mambacita Sports Foundation.

En el momento de la colisión, Kobe Bryant, de 41 años, viajaba con su hija, de 13, y otras siete personas a bordo de un helicóptero que usaba habitualmente para evitar el conocido tráfico de Los Ángeles.

También murieron el entrenador de béisbol de la Universidad de Orange Coast, John Altobelli; su esposa Keri y su hija, Alyssa, que jugaba en el mismo equipo que Gianna; la entrenadora de baloncesto, Christina Mauser; otra compañera del equipo y su madre, Payton y Sarah Chester, y el piloto, Ara Zobayan

