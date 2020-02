Los Lakers le dan el último adiós a su leyenda Kobe Bryant y su hija Gianna

Los Ángeles, Estados Unidos

Miles de personas, entre celebridades, familiares, amigos y fanáticos, se congregaron este lunes en el Staples Center, la cancha de Los Angeles Lakers, para rendir tributo a su ídolo Kobe Bryant y su hija de 13 años, fallecidos hace un mes en un accidente aéreo.

La fecha del 24 de febrero (24/02) es simbólica: Kobe Bryant llevaba en su camiseta de los Lakers el número 24 durante su segunda parte de la carrera, y Gianna, su hija de 13 años, que también era basquetbolista, el número 2.

Los boletos para asistir a la ceremonia están agotados, y los organizadores han instado a las personas que no lograron comprar entradas a mantenerse alejados del estadio, y las zonas aledañas

A la ceremonia, llamada "Una celebración de la vida de Kobe y Gianna Bryant", asisten unas 20.000 personas, entre las que destacan Magic Johnson, otra leyenda de los Lakers, su entonces ídolo Michael Jordan, sus excompañeros Shaquille O'Neal y Pau Gasol y Jerry West, quien como gerente del equipo contrató a Bryant.

En el momento de la colisión, Kobe Bryant, de 41 años, viajaba con su hija, de 13, y otras siete personas a bordo de un helicóptero que usaba habitualmente para evitar el conocido tráfico de Los Ángeles.

También murieron el entrenador de béisbol de la Universidad de Orange Coast, John Altobelli; su esposa Keri y su hija, Alyssa, que jugaba en el mismo equipo que Gianna; la entrenadora de baloncesto, Christina Mauser; otra compañera del equipo y su madre, Payton y Sarah Chester, y el piloto, Ara Zobayan

Lo obtenido por la venta de entradas será donado a la fundación deportiva del jugador, que fue renombrada con el nombre de Mamba y Mambacita Foundation. Padre e hija fueron sepultados el 7 de febrero en un servicio funerario privado en un cementerio en el condado de Orange, en California, muy cerca de la que fue su residencia.

Lo obtenido por la venta de entradas será donado a la fundación deportiva del jugador, que fue renombrada con el nombre de Mamba y Mambacita Foundation. Padre e hija fueron sepultados el 7 de febrero en un servicio funerario privado en un cementerio en el condado de Orange, en California, muy cerca de la que fue su residencia.

