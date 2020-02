Harvey Weinstein es declarado culpable de agresión sexual y violación

Nueva York, Estados Unidos.

Un jurado de Nueva York declaró este lunes al extitán de Hollywood Harvey Weinstein culpable de agresión sexual y violación de dos mujeres, pero no de depredación sexual, un veredicto que otorga la primera victoria en las cortes al movimiento #MeToo.

Tras casi un mes de juicio y cinco días de deliberaciones, el jurado halló culpable a Weinstein de violación en tercer grado de la exactriz Jessica Mann en 2013, y de practicar sexo oral a la exasistente de producción Mimi Haleyi en 2006.

Fue hallado no culpable de dos cargos de depredación sexual y de violación en primer grado, los delitos más graves de los cuales era acusado.

Harvey Weinstein enfrenta una pena máxima de 25 años de cárcel.





Desplome

Durante años fue uno de los productores independientes más poderosos de Hollywood. Podía construir o destruir carreras en el mundo del cine y la televisión. Era venerado y temido. Meryl Streep dijo una vez que era “Dios”.



Las actrices Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Kate Beckinsale, Uma Thurman y Salma Hayek lo acusaron de acoso o agresión sexual. Asia Argento, Rose McGowan y Paz de la Huerta, de violación. Mira Sorvino y Ashley Judd aseguran que acabó con sus carreras porque no cedieron ante su acoso.



Muchas contaron que el colérico e impaciente Weinstein las citaba en cuartos de hotel, donde las recibía cubierto con una bata de baño y las invitaba a dar o recibir masajes y a que lo vieran masturbarse.







Una gran investigación sobre su mala conducta sexual publicada por el diario The New York Times el 5 de octubre de 2017, sumada a otro reportaje en la revista The New Yorker, desataron un escándalo que acabó con su carrera, su matrimonio y su reputación.