Los scouts declaran a SPS una “Ciudad de buenas costumbres”

San Pedro Sula, Honduras

Para Andrea Paz (copiloto de clan) y Vanessa Pérez (guía de patrulla), unirse a temprana a edad a las filas de los scouts fue un acontecimiento que les ayudó a perder la timidez, socializar eficientemente y convertirse en líderes en sus escuelas y otros espacios.

Sin importar la lluvia, ellas junto a otros 800 scouts sampedranos caminaron ayer por la primera calle desde el parque central hasta el parqueo del Comisariato Los Andes para conmemorar la existencia de su organización y darse a conocer a la población.

Niños y niñas y jóvenes de entre 7 y 21 años de desplazaron portando su distintiva camisa verde y pañoleta al cuello y entonaron canciones de campamento y leyendas de sus clanes entre algarabías.

“Yo me uní en 2016, los scouts prácticamente me ayudaron a definir mi carrera. Porque yo era una persona muy tímida y me ayudaron a quitar eso de mí. Me di cuenta que me gustaba conversar y me decidí estudiar Comunicaciones”, dijo Andrea Paz, quien contó que lo que más le gusta de la organización es que asiste a campamentos internacionales en los que se comparte con la cultura de jóvenes de todo el mundo.

No hay requisitos, los niños y jóvenes (7-21 años) interesados en unirse a las filas de los scouts pueden llegar a las sedes en las afueras de City Mall, Villas del Campo, Unicah, La Salle, Stibys y Campisa.

“No solo somos niños que venden galletas o vamos a jugar, sino que queremos algo mejor para nuestras comunidades”, aseguró.

La quinceañera Vanessa Pérez se unió a los 11 años a los scouts y antes de entrar también era muy tímida, pero ahora además de empoderarla, asegura que es más disciplinada.

“Mi mejor anécdota es mi primer campamento. El scout sonríe y canta en sus dificultades. Aquí aprendemos primeros auxilios, cómo actuar en ciertas situaciones y muchas cosas”, agregó la joven.

Ayer, al finalizar la marcha en honor a su fundador Baden Powell, los scouts declararon a San Pedro Sula una Ciudad de buenas costumbres. Luego tuvieron una tarde cultural con participaciones artísticas y concurso de murales, también se tomaron una fotografía aérea de la palabra scouts formada por los cuerpos de los jóvenes integrantes.