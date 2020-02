Deducirán L3,028 lempiras por día a diputados faltistas

Tegucigalpa, Honduras

Los diputados que se ausenten de las sesiones sin causa justificada se les deducirá 3,028 lempiras por cada día no trabajado, medida que también incluye a los directivos, informó ayer el vicepresidente Antonio Rivera Callejas.

La cifra se obtiene en función de los 90,840 lempiras que devengan los diputados, divididos entre 30 días del mes.

Esta decisión fue tomada al aprobar una moción del legislador nacionalista Oswaldo Ramos Soto, quien reaccionó molesto al ver que la sesión de ayer se desarrolló con apenas la mitad de los congresistas, problema que ocurre casi todos los jueves cuando se sesiona desde la mañana. Los martes y miércoles los diputados están convocados para las 3:00 pm.

“Hay que tomar reglas disciplinarias, yo creo que la justicia debe empezar por casa, si un conserje o una aseadora no llegan a prestar sus servicios a una empresa privada o al Estado, se le sanciona o se le despide”, comparó Ramos Soto.

En este poder del Estado “hay mucha irresponsabilidad” y “no es justo, no es correcto que esta situación siga ocurriendo en la Cámara”, dijo Ramos Soto. En tal sentido, “propongo que si no están presentes los diputados, que se les quite ese día de sueldo”, solicitó.

“Nos están viendo (la audiencia del canal del Congreso), nos están escuchando y ¿qué dicen?, son unos informales, son unos chabacanes, somos unos irresponsables”, dijo Ramos Soto.

El vicepresidente Rivera Callejas opinó que a los directivos que no lleguen se les debe castigar con el “doble de la deducción”. Este directivo casi siempre lidera las sesiones en ausencia de Mauricio Oliva.

El secretario Tomás Zambrano pidió reformar el artículo 24 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional para que se establezca en el artículo 24, que al final de cada mes se revise el listado de asistencia de diputados y deducir de su salario el día no trabajado.