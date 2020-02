El resumen de las noticias de Honduras y el mundo del jueves 20 de febrero

San Pedro Sula, Honduras

El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, participó en una en la duodécima Conferencia Regional de Seguridad en Tegucigalpa en donde dialogó con el presidente Juan Orlando Hernández y funcionarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá sobre los esfuerzos y abordar conjuntamente la migración irregular, la seguridad fronteriza, y las organizaciones criminales transnacionales.

Las autoridades estadounidenses de la Corte para el Distrito Este de Virginia, dieron a conocer los documentos por los que se otorga libertad vigilada a los hondureños Arístides Díaz y Osman Adonay Martínez, extraditados el año pasado acusados por cargos relacionados con el tráfico de drogas y asociación con el cártel hondureño de los Valle Valle. Díaz fue condenado en diciembre de 2019 a una sentencia de 8 años de prisión pero se mantendrá en libertad supervisada durante un período de tres años. En el caso de Martínez, la sentencia emitida en noviembre de 2019 establecía una pena de 11 años y 3 meses pero permanecerá en libertad supervisada durante un período de 5 años.

A partir del 1 de enero del 2021 todos los hondureños mayores de 18 años que no tengan su nueva cédula de identidad no podrán realizar trámites legales de ningún tipo ya que la misma vencerá según el Registro Nacional de las Personas. Unos 3,000 trabajadores y voluntarios están listos para dar inicio al Sistema de Identificación Nacional que en la zona norte comenzará con el preenrolamiento en colonias de más cantidad de población como Chamelecón, Rivera Hernández, Fesitranh. A finales de marzo comenzarán a distribuirse los registros móviles en las zonas de mayor demanda poblacional para que se comiencen los trámites de emisión de la nueva cédula.

El movimiento Nacional Rafael Callejas anunció que se adhieren a la corriente Juntos Podemos que encabeza el presidente del Congreso, Mauricio Oliva. El líder de Monarca, Roberto Ramón Castillo, agregó que es necesario que el Partido Nacional llegue unido a la elección general de 2021 para continuar en el poder y que urge transformar la estructura del país apoyando a la empresa privada, el sector agrícola y otros campos importantes de la nación.

Este jueves fue aprobada una reforma al artículo 24 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional de Honduras, por el que a los diputados que no lleguen a las sesiones y que no tengan una excusa justificada, se les deducirán de su salario los días que no se presentaron al Hemiciclo. A final de mes se remitirá el informe a pagaduría del Congreso para que se le deduzca el salario al diputado que no fue a trabajar.

El Congreso Nacional, eliminó el pasado miércoles 19 de febrero, los artículos 28 y 153 del nuevo Código Penal referentes a la responsabilidad ascendente por delitos cometidos por periodistas o comunicadores en el primero y de violación de derechos humanos en el segundo. La eliminación exonera a directores y dueños de comunicación de cualquier delito por nota de periodistas, mientras que en violación a derechos humanos solo serán responsables quienes lo cometan o dieron las órdenes. El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez, dijo que la amenaza a la libertad de expresión y periodistas sigue latente porque queda pendiente derogar los artículos del 229 al 234 que son amenaza para los reporteros y comunicadores.

Un nuevo frente frío ingresará a Honduras la próxima semana, así lo anunció la Comisión Permanente de Contingencias. De acuerdo, a las condiciones climáticas se prevee que este fenómeno ingrese al país el 27 de febrero, lo que provocará lluvias en la mayor parte del territorio nacional. Copeco solicita a los ciudadanos mantener la precaución por las lluvias y los vientos frescos que se puedan producir.

Internacional

Un juez federal determinó que las condiciones que sufren los inmigrantes indocumentados detenidos en centros de detención de la Patrulla Fronteriza en el Sector Tucson violan sus derechos, prohibiendo que los inmigrantes sean detenidos por más de 48 horas si ya han sido procesados. La determinación emitida por el juez federal David Bury también ordena a la agencia federal proporcionar colchonetas limpias y sábanas delgadas en un periodo de 12 horas después de su detención.

Dos personas que estaban a bordo de un crucero que quedó en cuarentena en Japón a comienzos de este mes y que se contagiaron con el COVID-19 fallecieron en las últimas horas. Los fallecidos, dos pasajeros del Diamond Princess, son un hombre y una mujer, de unos ochenta años de edad. Otras trece personas confinadas en el crucero dieron positivo al coronavirus por lo que se elevó el número de personas infectadas en el buque a 634.

Los sospechosos del secuestro y asesinato de una menor de siete años la semana pasada en Ciudad de México, un crimen que ha conmocionado al país, fueron detenidos. La fiscalía de la ciudad había difundido la tarde del martes los rostros de Giovana "N" y Mario Alberto "N", la pareja señalada como responsable del crimen de la menor hallada muerta el fin de semana pasado en el sureste de la capital. La Fiscalía realizó un cateo en una vivienda de la alcaldía Xochimilco, muy cerca de la vivienda donde residía la pequeña con su familia.

Deportes

La estrella brasileña del París Saint-Germain, Neymar, "está con muchas ganas de volver" al Barcelona, afirmó el capitán azulgrana, Leo Messi, quien agregó que Neymar está muy arrepentido de la salida del Barcelona. Messi también aseguró que su relación con Antoine Griezmann es "buena". El Barcelona negoció en vano el pasado verano boreal la vuelta del jugador brasileño al Camp Nou, de donde salió en agosto de 2017 por la cantidad récord de 222 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Cristiano Ronaldo, delantero portugués de la Juventus, se deshizo en elogios con el joven francés Kylian Mbappé, del París Saint Germain, y asegura que "es el presente y el futuro, y agregó que es un jugador fantástico, muy rápido. La admiración es mutua entre Cristiano Ronaldo y Mbappé, puesto que no han sido pocas las ocasiones en que el delantero del PSG ha tenido buenas palabras hacia el luso.

Olimpia recibe esta noche al Seattle Sounders por el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf. El partido se jugará a las 9:00 pm en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. En otros encuentros, Leon venció 2-0 a Los Angeles FC, Portmore cayo 1-2 ante Cruz Azul. Saprissa empató 2-2 ante el Impact de Montreal y el Comunicaciones de Guatemala igauló 1-1 ante el América.