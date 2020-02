"Ha sido muy duro, tengo un mes de trabajar aquí": hondureño en crucero con 621 casos de coronavirus

Redacción.

"Estamos preocupados no por lo que estamos viviendo en el crucero, si no por todo lo que se está hablando de nosotros en los medios", es la primera reacción de Jairo Fonseca, tripulante hondureño de 36 años que vive en carne propia la situación del Diamond Princess que está en cuarentena en el puerto de Yokohama, Japón, donde se han confirmado 621 casos de pasajeros con Coronavirus (Covid-19).



Jairo Fonseca es uno de los seis tripulantes de nacionalidad hondureña que se encuentran en el crucero Diamond Princess, ellos estarán otros 14 días en cuarentena, esperando que los pasajeros desembarquen.



"Las autoridades de Japón no quieren que nos bajemos del crucero, nos van a tener otra cuarentena más, estamos bajo los lineamientos de ellos", comentó Jairo Fonseca a Diario LA PRENSA.



El hondureño relató que solo ha visto cómo "nos protegemos, yo no he tenido contacto con los pasajeros; ha sido duro, ha sido duro, porque yo tengo un mes de trabajar aquí, era mi segundo viaje de crucero que estaba haciendo", confesó Fonseca.

El hondureño accedió a conversar con LA PRENSA para desvirtuar mucha información falsa que giraba a en torno de su historia en el crucero.



El tripulante hondureño mencionó que está confiado en Dios: "Yo estoy orando todos los días, mi familia y amigos lo hacen, eso me reconforta".



Jairo Foncesa aseguró que los otros cinco tripulantes hondureños en el Diamond Princess están bien de salud y que están trabajando normal.



"Hasta mañana 20 de febrero nos harán las pruebas, solo nos dieron un termómetro para estarnos chequeando la temperatura; hasta el momento nadie tiene fiebre ni síntomas; usamos las mascarillas y guantes", confesó el hondureño.



El catracho dijo que evita a toda costa el contacto con los pasajeros (donde se dio el brote), "hasta para comer me aíslo", aseguró.



Fonseca, originario de La Ceiba, mencionó a Diario LA PRENSA que todo empezó el 5 o 6 de febrero cuando una ciudadana china que desembarcó en Hong Kong y que luego fue confirmada con coronavirus. "Cuando encallamos en Japón para recoger y dejar pasajeros, las autoridades de este país nos pusieron en cuarentena, fue un baño para nosotros porque no sabíamos nada, según nosotros todo estaba bien", agregó.

El día cero

El crucero ha confirmado hasta las 10:30 de la mañana, 621 casos de coronavirus de 3100 pasajeros que ya empiezan a bajar del Diamond Princess.

El tripulante hondureño indicó que el día que entraron en cuarentena, sonaron las alarmas, y una voz que provenía desde la bocina general del crucero informando que habían casos de coronavirus y todos debían aislarse en sus camarotes.



"Todas las personas que salieron positivo por coronavirus están estables y han sido tratadas bajo aislamiento, los hondureños seguimos trabajando y expectantes de cuándo saldremos de aquí (crucero)", aseguró Fonseca.



"Jesús tiene el control, no puedo echarme a morir porque entonces dónde estaría mi lucha", agregó Jairo a LA PRENSA.

Dos hondureños fuera del crucero

Por otro lado, Alejandro Palma Cerna, embajador de Honduras en Japón, confirmó a LA PRENSA que los dos pasajeros que viajaban en calidad de turistas en el Diamond Princess están bien de salud.



"Los pasajeros hondureños, una señora de unos 60 años residente en EEUU y un señor de unos 40 años radicado en Asia, fueron bajados del crucero tras salir negativo en las pruebas", dijo el diplomático.

Los dos hondureños retornarán a sus países de residencia para "volver a sus vidas normales", concluyó.