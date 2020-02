Hoy no habrá consulta externa en el Rivas debido a asambleas

San Pedro Sula, Honduras

Los pacientes que tienen hoy cita médica en consulta externa en el hospital Mario Rivas no serán atendidos debido a las asambleas informativas iniciadas por los médicos.

Ayer, durante tres horas, los médicos se reunieron en el lobby del centro asistencial y para hoy anunciaron que se les sumarán las enfermeras profesionales y las auxiliares.

Sépalo

Al hospital Mario Rivas acuden diariamente más de 2,500 pacientes, la mayoría son referidos de los hospitales de El Progreso, Yoro, y Santa Bárbara. Cuenta con cinco salas de emergencia, la de medicina interna es la que más atención brinda.

Samuel Santos, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), dijo que las asambleas informativas obedecen a que se oponen a que el centro asistencial sea administrado por una junta interventora como lo anunció la Secretaría de Salud.

Hasta ayer no se conocían los nombres de los integrantes de la junta interventora.

“Hemos llegado a la conclusión que esto es un show más, no podemos desconocer que esta es la tercera intervención que se hace al Mario Catarino Rivas, pero nunca hacen lo que tienen que hacer, que es aumentar el presupuesto general que oscila entre los 1,500 a 2,000 millones de lempiras, considerando que nosotros atendemos a toda la zona noroccidental de Honduras”, expresó el dirigente gremial.

Según el PCM 003-2020, publicado en La Gaceta, la intervención en el Mario Rivas es por razón de interés público y con el fin de garantizar una administración eficiente y transparente y asegurar la prestación de los servicios de salud en forma oportuna con calidad y calidez.

Ante esto, Santos dijo que no se pueden despedir médicos porque no hay. “La disponibilidad de despedir personal que trae esta comisión, que no sabemos quiénes son, solo la trae en papel porque este hospital se está quedando sin personal”, aseguró.

9 departamentos es la cobertura que tiene el hospital Mario Rivas, es el principal centro asistencial de la zona noroccidental.

Óscar Sánchez, presidente del CMH capítulo San Pedro Sula, dijo que en la asamblea de ayer explicaron a los galenos en qué consiste el nuevo PCM.

Sánchez dijo que las áreas críticas como las emergencias y las salas de hospitalización no se dejarán de atender, pero no se dará atención en el área de consulta externa.

“No abandonamos las áreas críticas, a partir de mañana (hoy) se abandona la consulta externa, los pacientes que vienen a traer medicamentos, sobre todo de uso crónico, a ellos si se les otorgará su receta para que puedan dispensar sus medicinas”, expresó Sánchez.