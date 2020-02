Al verse enredado en su mentira, Ronnie habría matado a su madre

Villanueva, Cortés

Doña Nidia Delcid salió feliz de su trabajo el jueves 30 de enero porque al día siguiente se graduaría su hijo Ronnie Mejía como médico y cirujano. Su jefa Rosa Méndez no vaciló ni un instante en darle permiso porque era una eficiente colaboradora y amiga de todos en la Ferretería El Obelisco.

A las 5:30 pm salió muy contenta, como de costumbre, pero esa vez iba con la emoción de que por fin vería graduado a su hijo. Hasta una estilista había contratado para que le hiciera un bonito peinado antes de la ceremonia que tendría lugar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

La mujer, de profesión contadora, había tenido un día normal como empleada de la Ferretería El Obelisco, de Villanueva, contigua a la casa adonde esa misma noche fue golpeada y enterrada moribunda. Cuando la estilista llegó a preguntar por doña Nidia “para ponerla bonita”, en la casa solo estaba Ronnie Mejía, quien le aseguró a la peinadora que su madre no se encontraba en la vivienda. La señora no apareció ese día ni los dos días subsiguientes, por lo que se empezó a especular que había sido víctima de un secuestro, ya que ella no acostumbraba a salir de la casa, a menos que fuera para ir a la iglesia en la que se congregaba.

La incógnita de su desaparecimiento se despejó cuando el domingo 2 de febrero su cuerpo en estado de descomposición fue encontrado semienterrado en una esquina del patio de la casa. Cerca estaba la pala con la que el victimario trató de ocultar el cadáver, junto a unas palmeras enanas, bajo un pequeño tanque de agua. Para ese momento ya algunos allegados sospechaban que el autor del crimen era Ronnie porque no se le había vuelto a ver en la casa desde el jueves 30 en que doña Nidia desapareció en forma misteriosa.

Supuestamente perseguido por los fantasmas de la culpa, Ronnie trató de quitarse la vida el sábado anterior, al quererse lanzar desde el puente del río Chamelecón.

Al ver su intención, vecinos alertaron a pastores de una iglesia cercana, quienes persuadieron al muchacho para que no lo hiciera, y lo entregaron a la autoridad. El joven confesó a los evangelistas que quería suicidarse porque había matado a su madre. Eso mismo lo reiteró en la delegación de Chamelecón, dice el informe policial.

La hipótesis de la Policía es que el joven ultimó a su progenitora porque se descontroló emocionalmente al sentirse acorralado por una mentira que ya no podía sostener: había asegurado a su mamá que estaba estudiando Medicina y que el pasado 31 de enero recibiría su título.

Su vecina Astrid Chavarría dice que incluso se vestía con un uniforme blanco cuando salía por la mañana, supuestamente rumbo a la Universidad. Sin embargo, la Unah-vs aseguró que Ronnie David Mejía Delcid se matriculó en 2009, pero en 2014 abandonó los estudios.

Llegó hasta el cuarto año de la carrera, dijo la vocera Ana Cuevas. El exuniversitario es el mayor de los dos hijos de doña Nidia. El otro se dedica a transportar universitarios en un bus; mientras que el padre de ambos trabaja como ingeniero químico en una empresa del sector industrial. Doña Nidia fue descrita por sus vecinos como una mujer entregada a sus hijos, a su trabajo y a la iglesia Misionera de Villanueva. Desde que tenía 12 años ha servido en la iglesia, dijo el pastor Jacobo Coello en su sepelio. Cantaba alabanzas no solo en el culto, sino también en los eventos cristianos de la iglesia. Algunos de esos cánticos fueron entonados por sus hermanos cristianos en el entierro, como Más allá del sol que hace referencia a una mansión allá en la gloria.

Ahora su supuesto victimario está en el hospital psiquiátrico Mario Mendoza, de Tegucigalpa, en espera de ser evaluado psicológicamente, mientras en la casa solitaria se escuchan de vez en cuando los ladridos de la perra Muchacha, la única testigo del horrendo crimen.

Cronología de la tragedia

1El 30 de enero, doña Nidia Delcid pide permiso en su trabajo porque al día siguiente su hijo Ronnie se graduaría de médico.

2El domingo 2 de febrero es encontrado el cuerpo de la dama en el patio de su casa, en la colonia Suyapa, al norte de Villanueva.

3El sábado 5 de febrero, Ronnie Mejía intenta suicidarse al querer lanzarse desde el puente Chamelecón.

Lo rescatan y lo detiene la Policía a quien confiesa el crimen.