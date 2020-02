Gobierno socializa con ceibeños las obras valoradas en L500 millones

La Ceiba, Honduras

Una comisión del Gobierno se reunió ayer con autoridades municipales y empresarios de La Ceiba para explicar el proceso de construcción de la segunda etapa de la calle 8 y reparación de la CA-13, proyectos que han generado opiniones encontradas en diversos sectores por el aumento de la tasa vehicular que será el soporte de los fondos que se invertirán.

El Congreso Nacional aprobó el 6 de febrero un decreto de ley para invertir 20 millones de dólares (unos 500 millones de lempiras) en construir la segunda etapa de la calle 8, un nuevo puente sobre el río Danto y la reconstrucción de la CA-13.

Reunión Algunos empresarios y sociedad civil de La Ceiba cuestionaron cambio de local a última hora para la reunión, no todos pudieron estar presentes.

Los fondos serán prestados a la alcaldía por Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), dinero que será restituido por medio de la matrícula de vehículos.

Este punto ha despertado posiciones encontradas, ya que la tasa oscila de 50 a 1,200 lempiras con un aumento anual del 6%. “Este proyecto viene a solventar el enorme problema de congestionamiento vehicular que vive La Ceiba”, explicó Marcos Bográn, director de Invest-H.

Con las simulaciones que se han hecho de no ejecutar este proyecto, “lo que pasaría es que en 2025 la ciudad estaría semiexcluida de toda la conexión interurbana con el resto de los municipios del litoral”, proyectó el funcionario.

En 2030, sin estas obras, la Novia de Honduras “va a estar sitiada, no va a haber manera de conectarse con ningún otro municipio, porque el congestionamiento vehicular no lo va a permitir”, advirtió.

Los 500 millones de lempiras para estas obras serán repagados en 10 años por la alcaldía, solo lo que corresponde a lo de la calle 8, “lo de la reparación en el río Danto no lo va a pagar el pueblo, la vamos a pagar nosotros con el fideicomiso de Infraestructura Vial, porque pertenece a la red vial oficial y no a la municipal”, aclaró. Sobre la carretera CA-13, aseguró que son siete kilómetros que se van a reconstruir y que será de dos carriles; pero se dejará preparada la terracería para una ampliación a cuatro carriles en el futuro. El alcalde Jerry Sabio dijo que este proyecto “es un decreto de ley y tenemos que acatar esos requerimientos para no dejar atrás un proyecto que es de gran importancia para la ciudad”.

Abraham Dip, empresario de La Ceiba, dijo que “se necesitan cuatro carriles para poder dar un alivio al tráfico, tenemos la misma carretera de hace 50 años”.