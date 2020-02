Más de seis mil niños padecen algún tipo de cáncer en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Recibir el diagnóstico que un hijo tiene cáncer es devastador; no obstante, al detectar la enfermedad a tiempo y con el tratamiento adecuado hay más posibilidades de que un niño se cure.

En Honduras, en promedio, cada día un niño es diagnosticado con cáncer.

Hace hace 16 años a Mariana Ochoa le dio un dolor que resultó ser apendicitis, cuando la operaron el doctor le vio que en uno de sus ovarios había manchas moradas. Después de varios exámenes, Ochoa a sus nueve años fue diagnosticada con cáncer de ovario. La enfermedad estaba en etapa 1, por lo que durante nueve meses se mantuvo en tratamiento y logró curarse.

Niños afectados En los países de ingresos altos, más del 80% de los niños afectados de cáncer se curan, pero en países de ingresos medianos y bajos la tasa de curación es del 20%.

Ahora tiene 24 años y aconseja a los padres llevar a sus hijos a chequeos médicos constantes. “No hay que esperar a sentirse enfermo para ir al hospital, el cáncer es una enfermedad silenciosa y cuando uno menos lo espera ya está avanzada”, dijo Ochoa. Gracias al diagnóstico oportuno, la joven venció la enfermedad.

“A esa edad no sabía qué era esa enfermad, solo sabía que estaba enferma, pero no me gustaba cada vez que recibía el medicamento por la reacción que me provocaba”, recordó.

Cifras

En Honduras hay 6,037 niños que sufren cáncer. En 2019 se detectó algún tipo de cáncer a 381 niños, la cifra aumentó un 4% en comparación con 2018.

Solo en enero de 2020 se diagnosticaron 42 niños, según los datos de que maneja la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. El 42% de los menores diagnosticados con cáncer en 2019 comprenden edades entre 0 y 5 años, el 25% entre los 6 y 10; el resto se encuentra en edades entre los 11 y 18 años.

Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Yoro son los departamentos adonde más casos se detectaron el año pasado. El 90% de los niños vienen de familias pobres. En el país, el 70% de los niños que son diagnosticados con algún tipo de cáncer se curan gracias a la detección a tiempo. Sin embargo, Nubia Mendoza, directora de la Fundación, estimó que el porcentaje de niños que se curan bajó a 65%.

“Los niños están llegando a los centros en una etapa tardía, porque los padres no conocen los síntomas, si los conocieran traerían a los niños en una etapa inicial de la enfermedad y habría más probabilidades de curarse”, manifestó. Cuando el cáncer se detecta en una fase temprana, es más probable que responda a una tratamiento eficaz y aumente las probabilidades de supervivencia; además, se reduce el sufrimiento y el tratamiento resulta más económico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo. Los tipos de cáncer más comunes son la leucemia, el cáncer cerebral, el linfoma y los tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor de Wilms.

El tratamiento cuesta unos L110,000 al año para cada niño, dijo la presidenta de la fundación.

Actividades

Hoy se conmemora el Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer Infantil. Este año la fundación para el Niño con Cáncer está enfocada en concienciar a la población sobre los 12 síntomas del cáncer infantil. “La Fundación estima un 5% de su presupuesto para educar a los hondureños.

La detección temprana de los 12 síntomas del cáncer infantil son la base para que podamos salvar más vidas”, indicó Mendoza. Este día se realiza una megacolecta para recaudar fondos y seguir ayudando a los niños.

300,000 niños en todo el mundo son diagnosticados cada año con algún tipo de cáncer. La mayoría de los cánceres infantiles se pueden curar con medicamentos genéricos, con cirugía y radioterapia.

La actividad se hace en 30 ciudades del país y se espera recaudar cinco millones de lempiras para garantizar el tratamiento oncológico a los menores.

La Fundación con el apoyo de donaciones abrirá la clínica de quimioterapia ambulatoria en Santa Rosa de Copán, con esa serían cinco clínicas que tendrán en el país, además de las unidades de hematooncología pediatríca que están en los hospitales de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Atlántida. En Tegucigalpa se construye un hospicio de cuidados paliativos y manejo del dolor, gracias al apoyo de una compañía estadounidense.

“El 30% de niños que no se curan no lo podemos abandonar, queremos darles una buena calidad de vida, porque son niños que están en etapa avanzada del cáncer, aquí se les dará las terapias y las quimios”, dijo Mendoza.