Mauricio Oliva ofrece apoyo a SPS para recuperar el aeropuerto Ramón Villeda

San Pedro Sula, Honduras

Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, se comprometió ayer ante empresarios y autoridades locales a apoyar a San Pedro Sula para recuperar el aeropuerto Villeda Morales, el cual quedó rezagado después de 20 años de concesión.

Oliva asistió a una reunión celebrada en el Hotel Copantl a las 7:30 am de ayer con el alcalde Armando Calidonio; Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), otros empresarios y diputados de Cortés, que integran la comisión especial que investiga los resultados de la concesión.

Para que Oliva conociera los antecedentes y la situación actual, Carlos Flores, gerente del aeropuerto cuando lo operó la Junta Administradora (1996-2000), realizó una presentación con la cual demostró que el Villeda Morales perdió competitividad frente a las terminales de países vecinos. Explicó que los aeropuertos de Guatemala, El Salvador y Costa Rica invirtieron en los últimos 20 años en el desarrollo de infraestructura, aumentaron el número de pasajeros y la cantidad de aerolíneas.

Propuesta

Las autoridades locales y los empresarios le propusieron a Oliva la creación de una entidad mixta que tenga como objetivo primordial modernizar el Villeda Morales.

Al regresar el aeropuerto a San Pedro Sula, “la ciudad lo administrará con la empresa privada (...). El aeropuerto es estratégico para el país y no podemos dejar solos a Roatán y a La Ceiba”, dijo el alcalde Calidonio al tomar la palabra.

Entre otros esquemas, como una nueva junta administradora, los empresarios proponen la creación de una sociedad anónima abierta a los sampedranos que deseen adquirir acciones.

Luis Larach, expresidente del Cohep, advirtió que “el tema de la transparencia es importante” porque “ya estamos cansados de escuchar tanta corrupción y tantos problemas que se han dado en diferentes entidades, en diferentes concesiones”.

“Lo mejor, lo más transparente, es el tema que se está planteando aquí. Donde no vamos recibir plata, donde no será el dinero para la bolsa de ningún empresario, sino para desarrollar más el aeropuerto, los tres de la zona norte, reinvertir el dinero... que sea una fundación, que sea una sociedad, no sé cómo se le pueda llamar”, dijo Larach.

El presidente del Congreso, quien escuchó atentamente la historia del aeropuerto, las cifras, proyecciones y quejas, cerró la reunión con la promesa de apoyar a esta ciudad.

“Si ustedes son poseedores de la voluntad popular y… tienen el deseo de hacer las cosas de la mejor manera, pues cuentan con el apoyo del Congreso Nacional de la república”, dijo.

Para Oliva, este “es el inicio de una serie de reuniones productivas”. “Me siento muy satisfecho y orgulloso de mis compañeros diputados del departamento de Cortés, sin distingo de colores políticos. Creo que los van a representar muy bien…”, dijo.

Al salir de la reunión, Oliva le explicó a Diario LA PRENSA que “la gestión y la propuesta tienen que construirla los empresarios de San Pedro Sula”.

“Nosotros solo hemos venido en el plan de ser lo más receptivos posible porque es parte de nuestra misión como representantes del pueblo, escuchar al pueblo. En este sentido, hay una latente preocupación de los empresarios sampedranos para hacer más eficiente, más competitivo el aeropuerto Ramón Villeda Morales.

Teniendo la visión de que esta terminal debe ser como un ancla que permita mayor inversión en el país”, dijo.

El debate sobre el futuro del aeropuerto tomó fuerza esta semana cuando tan solo restan unos siete meses para que la empresa concesionaria Interairports le devuelva el Villeda Morales al Gobierno.

Gracias a reportajes que demuestran el atraso en el cual se encuentra el Villeda Morales, publicados por Diario LA PRENSA en la última semana de enero, el Congreso Nacional creó una comisión especial para investigar la concesión y ahora los empresarios exigen la devolución de esta terminal.

JOH: “No han hecho mucho”

El presidente Juan Orlando Hernández, al poner la primera piedra del Proyecto Arena (privado), criticó al concesionario del aeropuerto Villeda Morales por no haberlo modernizado.

“Los que están manejando esa concesión no han hecho mucho por ese aeropuerto y esa ha sido mi principal crítica, yo sé que algunos empresarios lo dicen con más diplomacia, pero lo digo tal cual es, no han hecho mucho”.

El presidente Hernández aclaró que “por parte del Gobierno, hoy el aeropuerto Villeda Morales está certificado por primera vez en casi 60 años de existencia. Subimos de 54 a 90 la calificación de la Organización Mundial de Aviación Civil, tiene la tecnología de última generación en radares y torre de control, pero la gente no está cómoda ahí, porque hace falta invertir y los costos son muy altos y para eso tenemos que competir”.