Video: Secuestran a migrantes hondureños en México

Ciudad de México.

Dos migrantes de origen hondureño fueron secuestrados en México este fin de semana por supuestos miembros del cartel de Los Zetas y exigen 15,000 dólares para su rescate, denunciaron organizaciones de Defensa de Derechos Humanos.

Los hondureños raptados fueron identificados como José Donaldo Menjívar Acosta de 32 años y su sobrina Amanda Elizabeth Rodríguez de siete años.

Según informes, Norma Yamileth Acosta, madre de la pequeña, habría logrado escapar de los criminales.



La familia hondureña habría partido de la comunidad El Limón del municipio de Nacaome, Valle, el pasado 15 de enero para unirse a la primera caravana de migrantes que partió a inicios de este año hacia Estados Unidos.

El embajador de Honduras en México, Alden Rivera, se pronunció sobre el caso y afirmó que la familia no realizará una denuncia formal ante las autoridades por temor a represalias.

Peligros de la ruta migratoria

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió que más de la mitad de los migrantes que huyen de la violencia en Centroamérica se enfrentan a robos, extorsiones, secuestros, violaciones sexuales y torturas a manos del crimen organizado.



En su informe "Sin salida, la crisis humanitaria de la población migrante y solicitante de asilo atrapada entre Estados Unidos, México y el triángulo norte de Centroamérica", advierte que el 57.3 por ciento de las personas a las que brindaron atención mental entre enero de 2018 y septiembre de 2019 sufrieron algún tipo de violencia, 39.2 por ciento sufrieron un asalto con violencia, 27.3 por ciento amenazas o extorsión.



"Tan pronto entras, te dan el primer golpe; luego te ordenan que te desnudes y, si no, te pegan. Son tres o cuatro como de seguridad. Y hasta que no te sacan el número (de algún familiar o amigo en Estados Unidos), no te dejan de pegar", narró, sobre el secuestro que vivió, un guatemalteco atendido por MSF en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Vea: Hondureño y su hijo no pudieron pagar rescate y los abandonan en México



"Cuando te sacan el número, te meten en el cuarto con colchones. Ahí vi niños, niñas, muchachas, señoras, de todas las nacionalidades, hasta mexicanos, y todos tienen que pagar esa cuota. Si te encuentran un número y no lo has dado, dicen que te matan. Eso es un infierno", agrega el testimonio incluido en el informe.



El 22.5 por ciento de las mujeres entrevistadas por los especialistas de Médicos Sin Frontera habían sido acosadas sexualmente.