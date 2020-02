CCIC en alerta por pérdida de vuelos en el aeropuerto de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



Preocupados y en alerta se han mostrado los empresarios de la zona norte de Honduras ante los rumores de la cancelación de vuelos internacionales en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula (SAP).



Jorge Faraj, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), declaró en su Twitter que estarán en "alerta permanente en defensa" del aeropuerto sampedrano, para que sus vuelos internacionales no sean movidos a Palmerola, en Comayagua.

Sobre la concesión del aeropuerto internacional de Palmerola, diario LA PRENSA ha publicado una serie de reportajes que evidencian las excesivas exoneraciones a los operadores del aeropuerto que funcionará en Comayagua: Inversiones Emco S.A de C.V y el operador Aeropuerto Internacional de Munich-Franz Joseph Strauss.



Este rotativo también ha mostrado en diferentes publicaciones el estancamiento del aeropuerto Ramón Villeda Morales en los últimos 20 años, el cual tiene contrato con Aeropuertos de Honduras, mismo que vence en septiembre próximo y su proceso de licitación está atrasado al haber desaparecido las Alianzas Público Privadas (APP).

LA PRENSA ha publicado reportajes que evidencian el estancamiento del aeropuerto Ramón Villeda Morales.

"San Pedro Sula no se puede quedar sin aeropuerto internacional"

Jorge Faraj advirtió también que los empresarios sampedranos y del norte de Honduras lucharán para que el aeropuerto Villeda Morales continúe operando vuelos internacionales y no solo locales, como ocurrirá con el Toncontín (de Tegucigalpa) cuando inicie operaciones Palmerola.

"Tenemos información de fuentes fidedignas de que funcionarios del Aeropuerto de Munich han hecho declaraciones de que necesitan el movimiento del Villeda Morales para poder cubrir los costos del aeropuerto Pamerola", aseguró el presidente de la CCIC.



Indicó que los empresarios no permitirán que eso ocurra porque "San Pedro Sula no se puede quedar sin aeropuerto internacional".



Aprovechó para exigir que la licitación del aeropuerto Villeda Morales (con mayor tráfico de pasajeros en Honduras) "se haga con transparencia. No puede ser que estamos en el mes de febrero y todavía no tengamos la licitación... los papeles para que las empresas se preparen y estén participando empresas de todo el mundo".



Faraj hizo un llamado también a los diputados del departamento de Cortés y al alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, a estar interesados a que el Villeda Morales no se queda sin vuelos internacionales.

Pérdidas económicas inminentes

El empresario sampedrano no tiene duda en que los distintos sectores tendrán que unirse para evitar el traslado de los vuelos internacionales solo a Palmerola.

"Vamos a tener que unirnos y buscar que esto no nos venga a perjudicar, porque sí va a traer un problema serio de inversión en este sector del país", indicó.



Explicó que habría mucha pérdida económica por la elevación de costos para trasladarse hsata Comayagua para tomar un vuelo hacia el extranjero, y aseguró que "ningún inversionista en ninguna parte del mundo va a hacer negocios y manejar tres horas para ir a su destino", que es el tiempo que toma conducir de San Pedro Sula a Comayagua.





Al contrario de un cierre, Jorge Faraj opina que el Villeda Morales se debe de renovar para ser un aeropuerto de primer mundo porque "San Pedro Sula hoy es una San Pedro Sula diferente.



El presidente de la CCIC concluyó en que "si ocurren los rumores" del cierre del aeropuerto sampedrano, llamó a los involucrados a "que se preparen porque nosotros no nos vamos a quedar con las manos cruzadas; no somos capitalinos", recordando el tiro de gracia el Toncontín de Tegucigalpa.



"Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero sin aeropuerto no nos vamos a quedar", fustigó.