Suyapa Figueroa es reelecta presidenta de los médicos

Tegucigalpa, Honduras.

Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), fue reelecta por dos años más en su cargo a nivel nacional.

La planilla de Figueroa fue la única en las elecciones celebradas el viernes ante la oposición de un grupo de agremiados que no lograron presentar los requisitos para postularse.

La presidenta del colegio médico dijo que la convocatoria se hizo desde el mes de septiembre de 2019 y finalizó el 30 de noviembre y ningún otro movimiento inscribió planillas.

Figueroa detalló que fueron varios los aspectos que la llevaron a ser reelegida en su puesto de presidenta, como el manejo transparente, la rendición de cuentas ante la Asamblea, el debido cuidado del patrimonio de los afiliados y el trabajo consecuente con la realidad de la población en el reclamo por el derecho de la salud. Así como exigir a las autoridades un empleo digno para más de siete mil galenos desempleados.

- Denuncia -

En su momento, la doctora Hena Ligia Madrid denunció que no le permitieron participar y no pudo inscribir su movimiento porque hubo muchos vicios de nulidad y uno de ellos es que no contaba con las firmas, las que sí pudo presentar no tenían sellos válidos y tampoco tenían las notas de aceptación firmadas por los nominados, entre otros, informó Suyapa Figueroa.

Figueroa, explicó que se le dio oportunidad para que presentara los documentos unos días después de cerrada la inscripción, pero no logró cumplir los requisitos.