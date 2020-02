"Parasite" sorprende en Premios Óscar 2020 como mejor película

Los Ángeles, EEUU.

"Parasite" sorprendió y arrasó en la 92 edición de los premios Óscar coronándose como mejor película, un logró histórico al ser la primera producción en habla no inglesa en ganar en esta categoría.

La cinta sur coreana también se llevó el premio a mejor película extranjera, mejor director para Bong Joon-ho y mejor guión original.

Con esto La Academia de Hollywood rompió las tendencias que indicaban a "1917" de Sam Mendes como la gran favorita de la noche.

Otros de los grandes ganadores fueron Joaquin Phoenix (Joker), Renée Zellweger (Judy), Brad Pitt (Once Upon a Time... in Hollywood" y Laura Dern (Marriage Story).

Lista de ganadores de los Óscar 2020

Mejor película

"Ford V Ferrari"

"El Irlandés"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Mujercitas"

"Historia de un matrimonio"

"1917"

"Érase una vez… en Hollywood"

"Parásitos" GANADOR



Mejor director

Martin Scorsese, "El irlandés"

Todd Phillips, "Guasón"

Sam Mendes, "1917"

Quentin Tarantino, "Había una vez en Hollywood"

Bong Joon Ho, "Parásitos" GANADOR

Mejor actriz

Cynthia Erivo, "Harret"

Scarlett Johansson, "Historia de un matrimonio"

Saoirse Ronan, "Mujercitas"

Charlize Theron, "Bombshell"

Renee Zellweger, "Judy" GANADOR



Mejor actor

Antonio Banderas, "Dolor y Gloria"

Leonardo DiCaprio, "Érase una vez… en Hollywood"

Adam Driver, "Historia de un matrimonio"

Joaquin Phoenix, "Joker" GANADOR

Jonathan Pryce, "The two Popes"



Mejor actriz secundaria

Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"

Kathy Bates, "Richard Jewell"

Laura Dern, "Historia de un matrimonio" GANADOR

Florence Pugh, "Little Women"

Margot Robbie, "Bombshell"



Mejor actor secundario

Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood"

Anthony Hopkins, "The Two Popes"

Al Pacino, "El Irlandés"

Joe Pesci, "El Irlandés"

Brad Pitt, "Érase una vez… en Hollywood" GANADOR

Mejor guion adaptado

El irlandés

Jojo Rabbit GANADOR

Joker

Mujercitas

Los dos papas

Mejor guion original

Puñales por la espalda

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parásitos GANADOR



Mejor película de habla extranjera

Corpus Christi

Honeyland

Los Miserables

Dolor y Gloria

Parásitos GANADOR

Mejor película animada

Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Toy Story 4 GANADOR

Mr. Link. El origen perdido

Mejor fotografía

El irlandés

Joker

The Lighthouse

1917 GANADOR

Érase una vez... en Hollywood

Mejor diseño de producción

El irlandés

Jojo Rabbit

1917

Érase una vez... en Hollywood GANADOR

Parásitos

Mejor vestuario

El Irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas GANADOR

Érase una vez… en Hollywood

Mejor montaje

Le Mans'66

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Parásitos

Mejores efectos especiales

Vengadores: Endgame

El irlandés

El Rey León

1917 GANADOR

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor maquillaje y peluquería

El escándalo GANADOR

Joker

Judy

1917

Maléfica: maestra del mal

Mejor montaje de sonido

Le Mans’66 GANADOR

Joker

1917

Érase una vez… en Hollywood

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor mezcla de sonido

Ad Astra

Joker

1917 GANADOR

Le Mans’66

Érase una vez… en Hollywood

Mejor banda sonora

Joker GANADORA

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor canción

(I’m gonna) love me again (Elton John) - Rocketman GANADOR

Stand Up (Cynthia Erivo, Joshua Campbell) - Harriet

Into the Unknown (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez) - Frozen II

I'm standing with you (Diane Warren) - Más allá de la esperanza

I can't let you throw yourself away (Randy Newman) - Toy Story 4

Mejor documental

American Factory GANADOR

The cave

The edge of democracy

Para Sama

Honeyland

Mejor cortometraje documental

In the absence

Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl) GANADORA

Life overtakes me

St.Louis Superman

Walk run cha-cha

Mejor cortometraje de ficción

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor's Window GANADOR

Saria

A sister

Mejor cortometraje animado

Dcera (Daughter)

Hair Love GANADOR

Kitbull

Memorable

Sister

Minuto a minuto de premios Óscar 2020

Janelle Monae inaugura la noche 92 edición de los Premios Óscar, interpretando las canciones de las películas nominadas esta noche.

La también actriz, declarada pansexual, quiso dar un mensaje sobre la diversidad incluyendo al actor Billy Porter.

Chris Rock y Steve Martin , hicieron bromas sobre los errores pasados de la Academia y el racismo latente en EEUU y en la misma institución, haciendo referencias a la falta de mujeres y actores afrodescendientes nominados.

Jeff Bezos, CEO de Amazon, no se escapo a las bromas de Rock, quien comparó su millonario divorcio con la historia de "Marriage Story".

Regina King entregó el premio a mejor actor de reparto a Brad Pitt por "Once Upon a Time in Hollywood" se llevó su primer Óscar como actor.

El galán agradeció a sus colaboradores en la cinta, incluyendo al cineasta Quentin Tarantino y su coprotagonista Leonardo DiCaprio.

Pitt concluyó su discurso dedicando el premio a sus seis hijos con su ex esposa Angelina Jolie.

"Toy Story 4" se llevó el Óscar a mejor cinta animada.

El corto de Sony "Hair Love" -disponible en YouTube- se llevó el Óscar en mejor cortometraje animado.

Idina Menzel interpretó el hit de Frozen 2, "Into the unknown", la también actriz fue seguida por las cantantes que hicieron los doblajes oficiales de la cinta animada.

Keanu Reeves y Diane Keaton entregaron el Óscar a mejor guión original a "Parásito", escrita y dirigida por Bong Joon-ho, quien celebró el primer premio de La Academia para Corea del Sur.



Natalie Portman y Timothée Chalamet entregaron el premio a mejor guión adaptado a la cinta de Taika Waititi "Jojo Rabbit".

"The Neighbors' Window" se lleva el Óscar a mejor cortometraje de ficción.

Kristen Wiig y Maya Rudolph entregaron el premio a mejor diseño de producción a la cinta "Once Upon a Time... in Hollywood".

"Mujercitas", la más reciente adaptación del libro de Louisa May Alcott, se lleva Óscar a mejor vestuario creado por Jacqueline Durran.

Mark Ruffalo entregó el premio Óscar a mejor documental "American Factory" -disponible en Netflix - , co producida por Barack y Michelle Obama.

La estatuilla dorada para el mejor corto documental es para "Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)", que habla sobre como unas niñas aprenden el deporte del patinaje en Kabul, Afganistan.

Como se esperaba, Laura Dern se llevó el Óscar a mejor actriz de reparto por la película de Netflix "Marriage Story", protagonizada por Scarleth Johannson y Adam Driver.

El rapero Eminem hizo una sorprendente aparición cantando el tema de su película biográfica "8 Miles", con la que ganó el Óscar en 2003.

Óscar Isaac y Salma Hayek entregaron el Óscar a edición de sonido para "Ford Vs Ferrari" y a "1917 " por mejor mezcla de sonido.

Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell entregaron el Óscar a mejor fotografía a Roger Deakins por el filme "1917" y a "Ford Vs Ferrari" por mejor edición.

James Corden y Rebel Wilson entregaron de una forma única- vestidos de gatos- el premio por mejor efectos visuales a "1917".

Ray Romano y Sandra Oh entregaron el premio a mejor maquillaje y peinado para "Bombshell", protagonizada por Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie.

Penelope Cruz entregó el premio a mejor película extranjera a la surcoreana "Parásito".

Elton John cantó el tema principal de su cinta biográfica "Rocketman", "Love me again", nominada a mejor canción original para una película.

Briel Larson, Sigourney Weaver y Gal Gadot entregaron el premio a mejor banda sonora a Hildur Guðnadóttir por su trabajo en "Joker" (El Guasón).

Elton John se llevó el Óscar por mejor canción original por "Love me again", escrita para la cinta "Rocketman".

‎Bong Joon-ho sorprendió al llevarse en el premio a mejor director por "Parasite", ganando ante famosos como Martin Scorsese, Quentin Tarantino y Sam Mendes.

Billie Eilish cantó el memorial de este año, en donde se hizo mención de algunos famosos de la industria fallecidos recientemente.

Joaquin Phoenix se llevó el premio a mejor actor por su magistral interpretación del villano de Batman en "Joker"; el actor ya había ganado todos los premios de la temporada.

Renée Zellweger se llevó el premio a mejor actriz por su interpretación en la biopic "Judy".

"Parásite" se llevó el gran premio de la noche en la categoría a mejor película.