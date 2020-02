EN VIVO: Premios Óscar 2020

Los Ángeles, EEUU.

Esta noche Hollywood celebra los esperados Premios Óscar, en cuya 92 edición promete grandes sorpresa con Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt y Laura Dern, como los favoritos en las categorías de actor principal y de reparto.

"Joker", "1917", "El Irlandés", "Once Upon a Time in Hollywood" son las grandes favoritas para ganar a mejor película.

Aunque la surcoreana "Parásito", también nominada a mejor película extranjera, podría dar la sorpresa de la noche si llegase a coronarse a mejor cinta.

Nominados al Óscar en las principales categorías.

Por tercer año consecutivo, la gala no contará con un presentador oficial, sin embargo, si tendrá a varios famosos para la entrega del Óscar en cada una de las categorías, entre estos el Óscar Isaac, Rami Malek, Gal Gadot, Salma Hayek, Olivia Colman, Keanu Reeves, Penelope Cruz y Tom Hanks, entre otros.

Antes de la ceremonia, el canal E! tendrá un especial de tres horas previo a la gala, mientras que TNT Latino comenzará a transmitir una hora antes que inicie la premiación.