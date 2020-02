Troglio responde a Diego Vázquez: “Gracias a Dios armaron el formato para nosotros e hicimos 44 puntos, récord”

Tegucigalpa, Honduras.

"Cambiaron el formato porque Olimpia no salía campeón hacía seis torneos y medio, lo dije el campeonato pasado y lo sigo sosteniendo en este”, fueron las fuertes palabras de Diego Vázquez el jueves en el entrenamiento del Motagua y hoy el entrenador de los meregues Pedro Troglio le ha respondido a su compatriota.

Troglio habló de las declaraciones del técnico del Motagua: “A mí me gusta más el formato que te da un premio cuando sales campeón de las vueltas”, le contestó. También tocó otros temas como el próximo juego de los blancos contra la Real Sociedad, la cancha del estadio Francisco Martínez Durón y las variantes que podría presentar.

“El formato está hecho para que salga campeón el que haga más puntos y gane las vueltas. Nosotros tuvimos la suerte que nos armaron el campeonato para nosotros y tuvimos una campaña récord de 44 puntos; se dio todo, ganamos las vueltas y el pentagonal. Los formatos no son para nadie; un equipo puede estar ocho finales sin ganar, nadie es eterno, nadie gana 100 finales seguidas. En el fútbol no todo mundo gana siempre”, comenzó Troglio.

El técnico de Olimpia contestó a Vázquez, pero no quiere polemizar con 'La Barbie'. “No quiero entrar en rivalidad con Motagua, es una rivalidad de cancha. Lo que sí quiero seguir sosteniendo es que vos podés cambiar miles de formatos y salís campeón, vos te cambian de formato y ganás el pentagonal sos campeón. En qué diccionario dice que un equipo que perdió cuatro finales no puede ganar la que viene; yo conozco miles de equipos que han ganado finales después de perder varias. Yo no me volvería loco con eso. Diego no lo dijo para menospreciar, lo que pasa que no te gusta escuchar que se diga eso. Repito; gracias a Dios armaron el formato para nosotros e hicimos 44 puntos y salimos campeones, récord, hasta eso nos regalaron”.

Y agregó: “Los formatos no tienen nada que ver, tiene que ver que metas la pelotita adentro y nosotros la metimos cuando tuvimos que meterla. Hoy no la estamos metiendo adentro y no estamos bien, Motagua la está metiendo y está primero, esto es meter la pelota en esos tres palos”.

“En su momento decían que habían cambiado a dos torneos por año para que Olimpia no ganara y acercarse en títulos y terminó Olimpia ganando tricampeonatos y tetracampeonatos. Si arman este campeonato jugá y ganalo. Si Motagua hubiese ganado los clásicos hubiese sido campeón”.

TODOS CONTRA OLIMPIA

Troglio se refirió a la cancha de Tocoa: “Es una cancha difícil, a vos sí te esperan allí, a las 2.00 de la tarde, con 40 grados de calor. No es un partido de esos que dices, bueno… es una cancha complicada, partido difícil, pero bueno, yo estoy tranquilo, esto es jugar, no se termina el domingo. Si ganamos bárbaro, sino seguimos trabajando, esto es Olimpia”.

Cree que todos están contra Olimpia: “Veo que cuando Olimpia tiene un traspié le dan a morir, lo critican. Veo a otros equipos y el año pasado que íbamos primeros no había tanto castigo a los demás equipos. Ahora sí parece que Olimpia tiene un traspié les gusta darle; pero es normal porque es el mejor equipo del país”.

Pedro Troglio en el entrenamiento de este viernes del Olimpia. Foto Ronald Aceituno

Habló de los problemas físicos que ha tenido su equipo. “El tema físico nos afectó a nosotros y a Real España, si analizan quienes tienen tres o cuatro jugadores lesionados somos España y nosotros. Somos los dos clubes que iniciamos a jugar sin pretemporada y cada tres días; los demás equipos jugaron tres fechas cada semana y la están manejando mejores. Nosotros tuvimos a Maidana y Chirinos desgarrados, Jorge Álvarez lesionado de la rodilla; Real España tres desgarrados pero es normal, porque no tuvimos descanso semana a semana”.

Troglio ve “normal” lo que hacen con Olimpia: “Todos los equipos grandes en todos los países pasan esto. Nosotros ahora miro la tabla y estamos a tres puntos de la punta, ganamos dos, empatamos uno y perdimos dos y bum, que desastre… es un caos nacional. Ahora, en el campeonato pasado superamos a todos, le sacamos el torneo a todos y no veía en crisis a los demás equipos, es más, estaban bárbaros, los de crisis éramos nosotros. Ahora nosotros estamos como estaban los equipos el torneo pasado, lo que pasa que ustedes (periodistas) no decían nada. Esto hay que aguantarlo, estoy tranquilo porque nosotros estaremos peleando la final; puede ser que no ganemos las vueltas, pero iremos al pentagonal, no ganamos el pentagonal y diremos, en un año salimos campeones en uno y otro no; luego miraremos el torneo que viene”.

CAMBIOS ANTE REAL SOCIEDAD

Presentará variantes en el juego del domingo en Tocoa: “Creo que el problema del equipo no es del medio campo, es de todas las líneas. No estamos presionando como lo hacíamos el torneo pasado y eso si es producto de la condición física no ideal, no estamos teniendo claridad a la hora de jugar porque cuando no estás bien físicamente lo primero que pierdes es la técnica y hay equipos que se defienden con muchos hombres atrás, hay que tener una técnica depurada para abrir ese rival. En defensa nos llegaron tres veces muy claras y hay cosas por corregir que las da la confianza, partidos ganados y la recuperación de jugadores”.

Contó una anéctoda con una señora. “La vez pasada me encontré una señora donde voy a cenar y me dice que por qué saqué a Jorge Benguché (en el clásico ante Motagua) y no a Arboleda que tenía amarilla. Yo le dije; a mí no me gusta el aceite con el que están cocinando la comida y lo tienen que cambiar. Si vamos a opinar todos de fútbol, tiene que hacerlo… Uno convive todos los días con el plantel, sé lo que hago y por eso me dedico hace 40 años a esto. Me pueden decir que por qué no saqué a Arboleda; pues no lo hice porque estaba jugando muy bien por alto; pero nosotros estamos bien”.

BAJAS Y EL 11 TITULAR

Las bajas que ha tenido el equipo: “Se nos han lesionado tres jugadores que nos dan un volumen distinto; los que tienen buen pase, no te lo da un jugador rústico. Álvarez, Maidana, Chirinos, son jugadores que cuando la gente mira y dice… uyy que bien juega Olimpia cuando Maidana tira un caño, el otro la tira larga; esos te dan volumen de juego. Si en lugar de Maidana pongo a Patón Mejía, el fútbol no será igual, entonces iremos viendo, probando jugadores y buscar un cambio de modelo de juego, cambiar líneas, pero no estoy loco”.

Troglio casi siempre adelanta el 11 titular que pondrá en el partido, pero en esta ocasión no lo hizo porque “no lo tengo muy claro pero sí les puedo decir que jugará Deybi Flores de entrada. A pinchado a todos los jugadores que juegan en esa posición y los liquidó. Ha hecho algún trabajo por afuera donde algún brujo (risas)… Afuera porque está demostrando en las prácticas que tiene que jugar y ante las lesiones tenemos que ponerlo”, concluyó.