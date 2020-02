Trump se burla de Pelosi tras ser absuelto en juicio político

Washington, Estados Unidos.

La tensión entre Donald Trump y la líder demócrata Nancy Pelosi sigue en aumento. El presidente estadounidense asistió este jueves al Desayuno Nacional de Oración, su primer acto público tras ser absuelto de un histórico juicio político.

Tras su llegada a la ceremonia, presidida por Pelosi, Trump levantó triunfalmente las portadas de dos diarios anunciando su absolución.



Pelosi aplaudió cuando el presidente ingresó el recinto y se mostró muy seria cuando Trump mostró al público las portadas de los periódicos estadounidenses.

Trump no desaprovechó la oportunidad para criticar a la presidenta de la Cámara Baja por usar su fe para justificar sus acciones en el juicio de juicio político.



"No me gustan las personas que usan su fe como justificación para hacer lo que saben que está mal. Tampoco me gustan las personas que dicen que oro por ti cuando saben que no es así. Muchas personas han resultado heridas y no podemos dejar que eso continúe", dijo Trump en clara referencia a Pelosi que afirmó que "oraba todos los días por el presidente".

"Como todo el mundo sabe, mi familia, nuestro gran país y su presidente han tenido que pasar por un terrible calvario impulsado por gente muy deshonesta y corrupta que ha hecho todo lo posible para destruirnos y con ello han hecho mucho daño a nuestra nación", agregó Trump en su intervención en el Desayuno Nacional de Oración.



"Saben que lo que están haciendo está mal, pero se ponen a sí mismos por delante de nuestro gran país", agregó.



Trump fue llevado a un juicio político por la Cámara de Representantes hace seis semanas en un proceso de destitución impulsado por Pelosi.



En medio de las investigaciones, Trump, de 73 años, atacó con frecuencia a Pelosi, llamándola "la loca Nancy" o "la nerviosa Nancy".

Vea: Pelosi "pierde los estribos" y rompe discurso de Trump en el Congreso

La líder de los demócratas robó el protagonismo a Trump durante el Estado de la Unión al romper su copia del discurso que ofreció el mandatario ante el Congreso, en un duro gesto político tras escuchar al magnate promocionar sus logros en el cargo.



La presidenta de la Cámara de Representantes, que estaba ubicada detrás de Trump y junto al vicepresidente Mike Pence durante la ceremonia en el Capitolio, tomó el documento y lo destrozó de manera muy visible ante las cámaras.



Cuando un periodista le pidió que explicara lo que había hecho, Pelosi dijo que "era lo más cortés, considerando la alternativa".