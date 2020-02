La Academia: Nombran a Angie Flores "peor alumna" pese a conciertazo del domingo

Redacción.

A pesar de haber logrado aplausos de pie del panel del jurado en el concierto del pasado domingo, la hondureña Angie Flores recibió el título de "peor alumna de la semana" por parte de Héctor Martínez, director del reality show mexicano "La Academia".

"Tiene que aprender una gran lección antes de esta recta final, la autovaloración, el amor propio y la inteligencia tienen que reinar para poder ser grandes cuando salgan de este proyecto", dijo Martinez antes de hacer el anuncio.

Sorpresa

La decisión del director cayó como balde de agua fría para los cientos de fanáticos que alabaron la impresionante participación de la catracha interpretando "7 rings" de Ariana Grande.

Sin embargo, durante la revisión del concierto, los maestros notaron las falencias que tuvo Angie en su actuación, como varias desafinaciones y falta de fuerza en sus movimientos.

Fue el maestro Beto Castillo quien señaló que la hondureña estuvo tan obsesionada con su número que olvidó otros aspectos durante la semana, como la convivencia con sus compañeros.

Además acotó que la hondureña falló en su segunda presentación, homenaje a la música de los 70s, en la cual no logro cantar su parte ya que olvidó la letra. Esto no cayó en gracia a los maestros.

"Lo digo porque tu carácter cambió, estabas irritada, poco tolerante, no dejabas que tus compañeros ni nosotros te diéramos indicaciones... eso es lo que no está bien porque dejaste de disfrutar muchos momentos maravillosos en la semana por estar enfocada en algo ni salió bien, entonces eso es lo que no está bien, la obsesión no es buena", apuntó Castillo.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar y los cientos de fanáticos de Angie se mostraron muy molestos en las redes sociales.

Vota por Angie

Para poder seguir logrando su sueño, la talentosa concursante hondureña Angie necesita el voto diario del público a través de la aplicación móvil Azteca Conecta.







Este domingo regresará a las baladas al interpretar "Yo por él" de Yuridia.