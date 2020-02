Shakira y Jennifer López brillan en show de medio tiempo del Super Bowl

Redacción.



Las divas latinas de la música Shakira y Jennifer López se presentan este domingo en el show de medio tiempo de la 54 edición del Super Bowl de la NFL​, que se disputa en el estadio Hard Rock Stadium de Miami.







Más de 300 voluntarios unieron fuerzas para transformar el terreno del Hard Rock Stadium en un mágico escenario donde actuaron las divas latinas.

Las intérpretes de éxitos como "Suerte" y "El Anillo" lo dan todo sobre el campo donde los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco se disputan el trofeo Vince Lombardi de campeón de la Liga Nacional de Fútbol Americano.







La esperada presentación del show de medio tiempo arrancó con la actuación de Shakira al ritmo del tema "Loba" y un saludo dirigido a Miami. La cantante se vistió con un sexy vestido rojo y unas botas altas del mismo color, que dejó al descubierto su sexy figura.



La actuación de Shakira siguió con el tema de la poderosa balada en inglés "Empire", en la cual la cantante colombiana se apoderó de la guitarra e hizo vibrar a los presentes.



"Ojos Así" fue la siguiente canción que interpretó Shakira, en la cual hizo su famoso "belly dance". La colombiana no pudo olvidar interpretar su exitosa canción "Suerte".







El polémico Bad Bunny apareció en el escenario para acompañar a Shakira a interpretar la canción de Cardi B, "I Like It". Para luego hacer un remix entre "Chantaje" y "Callaíta".







Bad Bunny dejó el escenario, y la colombiana se lanzó sobre el público para interpretar su éxito mundial "Hips Don't Lie".







Vestida de cuero negro, la diva de la música Jennifer López apareció en el escenario para interpretar uno de sus primeros éxito "Jenny from the Block" y luego "Ain't It Funny".



"Get Right" también formó parte del playlist que eligió la famosa cantante y actriz.







López aprovechó el escenario para subirse a un tubo y cantar el tema "Waiting for Tonight".



El sabor latino se hizo más que presente en el show del Super Bowl cuando apareció J Balvin para realizar un rémix de las canciones "Mi Gente", "Booty", "El Anillo".







El playlist de la diva siguió con la canción "On The Floor", y luego la hija de JLo, Emmeapareció en el escenario para interpretar "Lets Get Loud" con Shakira.







JLo y Shakira unieron fuerzas para interpretar el tema "Waka Waka", acompañadas de un poderoso grupo de bailarinas fundidas en trajes dorados.







Las divas latinas sorprendieron al público con sus sensuales movimientos de baile. El público aplaudió y gritó de emoción al ver a los dos cantantes unidas en el show.







El show mantuvo a los espectadores levantados de sus asientos durante los casi 15 minutos que duró, un emotivo acto con luces y sonido espectaculares.

Jennifer López: la jefa

Actriz, cantante, bailarina, productora musical, de cine y televisión, empresaria, a sus 50 años, López lo ha hecho todo y está "acostumbrada a ser la jefa".

Pero comenzó como muchas actrices latinas en Estados Unidos, recibiendo ofertas para roles de sirvienta.

Jennifer López nació en el Bronx, en Nueva York en 1969, hija de un guardia de seguridad y una maestra de jardín de infancia, ambos de Puerto Rico.

Su salto a la fama fue con "Selena". Tenía 26 años y seleccionada entre más de 22.000 actrices, J-Lo rompió otra barrera: se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares en Hollywood, un salario, que considera "marcó un precedente" y labró un camino para otras intérpretes.

Y cuando ya tenía un nombre, sus agentes le insistían en que escogiera entre cantar o actuar, que hacer las dos cosas era imposible. No les hizo caso.

Ha vendido más de 10 millones de discos solo en Estados Unidos y llena casi todos sus conciertos, al tiempo que tiene más de 100 créditos de actuación.

Madre de gemelos, Maximilian y Emme, que tuvo Marc Anthony, de quien se separó en 2011, López asegura tener hoy por fin una "hermosa convergencia" de su carrera y su relación con la exestrella del béisbol Alex Rodríguez, dejando atrás los angustiosos años en que su vida amorosa era blanco de los tabloides cuando estaba con Ben Affleck.

Shakira: ícono internacional

"Shakira" significa "agradecida" en árabe. Nació en el seno de una familia de clase media, de padre de ascendencia libanesa y madre colombiana, y desde niña mostró fascinación por el canto y el baile.

Su salto al estrellato llegó en 1995 con "Pies descalzos", que grabó cuando terminaba la secundaria y fue el primero de sus nueve discos de estudio.

Con 90 millones de álbumes vendidos, tres Grammys y 12 Grammys Latinos, y consagrada como un ícono internacional, Shakira celebra el momento dulce de la música latina en todo el mundo, muy distinto a cuando ella empezaba y sacaba sus principales éxitos con dos versiones, una inglesa y una española.

"Me tocó eso, me tocó enfrentarme a una industria muy cerrada, muy obtusa", explicó a la AFP en una entrevista reciente en Barcelona, donde reside con su pareja el futbolista Gerard Piqué y sus dos hijos.

Ahí recordó "el momento más negro" de su vida: cuando perdió la voz y se vio obligada a posponer siete meses su gira internacional "El Dorado" en 2017.

"Siempre pensé que algún día perdería muchas cosas, un día se pierde la juventud, un día se pierde la belleza, se pierden hasta los amigos, hay personas que vienen y van... Pero la voz jamás pensé que era algo que podía desaparecer".