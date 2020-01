Identifican a 6 miembros de una familia asesinados en su casa en Olancho

Olancho, Honduras

Seis miembros de una misma familia fueron asesinados este jueves a tiros por desconocidos que ingresaron por la fuerza a su vivienda en el departamento de Olancho, en el este de Honduras, informó una fuente oficial.



El múltiple crimen se registró en la aldea Las Delicias, en el sector de Río Blanco de la ciudad de Catacamas, por causas que están siendo investigadas, según un informe preliminar de la Policía hondureña.



La Policía dijo, citando a testigos, que las víctimas fueron atacadas por hombres armados, en un número no precisado por las autoridades, que ingresaron a la residencia de los fallecidos.



Las víctimas mortales fueron identificadas como Adalberto Lobo, su esposa Evelia Hernández de Lobo, César, Ariela Lidieth, Franklin y Gisselle Lobo.



Un niño de cuatro años, cuyo nombre no fue precisado, resultó herido y fue llevado a un centro médico de Catacamas, pero debido a la gravedad de las lesionados será trasladado al Materno Infantil de la capital hondureña.



Las fuerzas del orden acordonaron la casa donde se produjo la matanza a la espera de personal de Medicina Forense del Ministerio Público y de los cuerpos de investigación.



De momento, añadió la Policía, no hay personas detenidas por el caso y que las fuerzas de seguridad que investigan el múltiple crimen no han determinado el móvil.



Un promedio de entre diez y doce asesinatos al día registra en lo que va de año Honduras, uno de los países utilizados para el paso de la droga que llega de Suramérica con destino a Estados Unidos, según autoridades locales.



Las autoridades hondureñas atribuyen la violencia criminal en parte al crimen organizado, el narcotráfico y pandillas, conocidas como "maras".



Las pandillas "MS" (Mara Salvatrucha) y la "M-18", son las más temibles y ambas mantienen una lucha por territorios que controlan en varias ciudades del país centroamericano, según las autoridades.



El Gobierno hondureño que preside Juan Orlando Hernández ha puesto en marcha varias medidas para bajar la violencia, que incluyen la creación de nuevas fuerzas de seguridad. EFE