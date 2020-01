A casi dos meses se disuelven esperanzas de hallar a Enoc, dice Policía

San Pedro Sula, Cortés.

A casi dos meses de la desaparición de (12), las autoridades no tienen ninguna pista de dónde pueda encontrarse.

El pasado 23 de enero fue el último día en que las autoridades reactivaron su búsqueda, el operativo se desarrolló junto con familiares del menor en una montaña de Tela, pero no fue hallado.

Omar Mejía Perdomo, inspector de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Atlántida y encargado del caso, expresó hoy a LA PRENSA que a medida que pasa el tiempo se disuelven las pistas para dar con el paradero del niño.

Conocidos de Enoc lo han definido como un niño muy educado, inteligente y amigable.

"Estamos pendientes de continuar con la búsqueda, pero"se agotan las posibilidades, ya en Tela y su zona montañosa se realizaron trabajos y nada. La última vez que nos desplazamos fue porque supimos que Enoc pudiera estar en una casa de habitación entre la montaña, pero al llegar y pedir autorización a los ocupantes, no estaba el niño", indicó Perdomo.

En tanto, Karina Santos Moscoso, madre de Enoc, relató que de momento las autoridades están sin ejecutar acciones, por lo que está a la espera de una nueva información en torno al caso del niño.

58 días tiene en total hasta la fecha el desaparecimiento del niño hondureño Enoc Misael Pérez y todavía no se tienen pistas.

Familia en zozobra

Fue el 18 de noviembre de 2019 que llegó a Tela y el 2 de diciembre desapareció en el barrio Campo Elvir, Tela. Ese mismo día hallaron los cadáveres de su abuelo y de un tío del niño. Días después fue encontrado el cuerpo de su niñera, todos ellos asesinados.

"Dicen que trabajan en el caso, que no me desespere y que tendremos respuesta, pero son muchos días" Karina Santos, madre de Enoc

Hace cuatro años que el Enoc vive en Badalona, gelló con su madre y en Cataluña se reunió con su familia. La colonia hondureña de Barcelona y el instituto Rafael Alberti de Badalona, donde Enoc estudia primero de la ESO, se han movilizado para reclamar con la familia al Gobierno de Honduras que no desista hasta encontrar al menor, datalla el peridódico EL Mundo de España.

La madre de Enoc se ha quedado sin empleo en Barcelona al no regresar de Honduras, donde aguarda a saber de su hijo. "No pararé hasta que se movilicen, si me tengo que ir a plantar a Tegucigalpa, donde se mueven las leyes y está la casa presidencial, lo haré prometió en su momento la madre de Enoc. .