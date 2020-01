Hondureños hacen largas filas por partidas que pueden imprimir desde el teléfono

San Pedro Sula, Honduras

Desde las seis de la mañana decenas de personas hacen largas filas en el Registro Nacional de las Personas (RNP) de San Pedro Sula para solicitar una partida de nacimiento la cual pueden imprimir desde su teléfono móvil por medio de la aplicación SIN RNP.

Esta herramienta permite realizar varios trámites personales; sin embargo, la opción que destaca es la que facilita la descarga de partidas para que estás sean impresas o escaneadas.

Varios afirman que desconocen acerca de la app, a pesar de que está disponible desde el 2019, y que por eso llegan hasta las oficinas del RNP.

Otros incluso, solicitan permiso en sus trabajos para realizar este trámite. "La verdad no sabía que podía hacerlo desde el teléfono, ya llevo dos horas aquí y aún no salgo. Estoy preocupada porque me van a llamar la atención en la oficina", dijo Gissel Castillo.

"Vine con mi hijo a hacer esta larga fila porque me pidieron una partida en la escuela, pero si hubiera sabido que podía hacerlo desde el celular no vengo", aseguró Mercedes Villeda.

Por otro lado, hay quienes dijeron que prefieren solicitarlas de forma tradicional ya que no confian en la validez de este documento impreso en línea.

"Ya estoy acostumbrada a hacerlo así, incluso me sirve para hacer ejercicio", comentó María Rivera, abuela de dos menores.

Muchos desconfían de la validez de este documento impreso desde el teléfono; sin embargo, las autoridades han explicado que todas las entidades deben aceptarlo.

Lass autoridades del RNP han explicado que toda institución privada o pública debe aceptarlo ya que se publicó en el diario oficial La Gaceta.

"La institución ha establecido varios mecanismos como esta aplicación con el objetivo de facilitarle este tipo de tramites a la población. Las partidas de nacimientos que usted imprime desde su telefono móvil tienen la misma validez que la que nosotros entregamos aqui en el registro, ya que cada partida tiene un cógido QR que tiene este documento", comentó Melissa Santos, registrador civil municipal.

En diciembre de 2018 representantes de la junta interventora del RNP y del Ministerio de Educación realizaron la firma de un convenio para que los estudiantes ya no necesiten entregar, cada año, la partida de nacimiento al matricularse. Esta medida aplica es para todas las instituciones de todo el país.

"En el departamento de Infotecnología de la Secretaría de educación podemos imprimir este documento para tramites educativos con el objetivo de ayudar a los padres de familia. Además, todos los directores en las instituciones también tienen la opción de hacerlo", dijo Ronny Ventura, del departamento de infotecnología de la departamental de educación en Cortés.

Explicó, que ningún centro educativo debe pedir este documento a alumnos de reingreso, solo a aquellos que se matriculen como nuevos ingresos.

- Pasos para utilizar la app SIN RNP -

Los pasos para utilizar la aplicación de RNP son pocos y sencillos, tome nota:

La aplicación está disponible para Android y Apple.

1. Descargar la app SIN RNP, disponible de forma gratuita en el Play Store .

2. Al abrirla aparecerá como primera opción "IMPRIMIR DOCUMENTO", y luego la instrucción de cómo hacerlo.

3. En el siguiente pasó verá la opción "SOLICITAR UN ACTA DE NACIMIENTO".

4. Después del paso anterior, se muestran las opciones en las que se quiere recibir el documento: "CALIDAD MEDIA" o "CALIDAD ALTA".

5. Lo que sigue es acercar el teléfono para escanear el código de barras ubicado en la parte trasera de la cédula de identidad. Una vez realizado este.

6. Luego se espera a que cargue en la pantalla el documento, que podrá ser compartido como documento PDF por medio de correo electrónico o WhatsApp.

Después de estos pasos, podrá imprimir el documento o enviarlo por correo electrónico. En estas partidas de nacimiento aparecerá, en la esquina superior derecha, un código QR para que lo escanee la institución o persona que así lo requiera.