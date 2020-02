Medicina natural, una solución desesperada entre hondureños enfermos

San Pedro Sula, Cortés.

Cuando la medicina tradicional no logra obtener resultados frente a una enfermedad determinada, muchos pacientes y sus familiares recurren al auxilio de la medicina alternativa (remedios).

Cada vez son más los hondureños que optan por remedios caseros para enfrentar dolencias, es así que las plantas y técnicas naturales se han convertido en una herramienta eficaz para muchas personas, sobre todo, aquellas de escasos recursos económicos.

Definición La OMS detalla que la medicina alternativa abarca amplia variedad de terapias y prácticas que varían entre países y regiones. Se viene utilizando desde hace miles de años y ha contribuido enormemente a la salud humana.

El uso de medicina natural también genera un debate, principalmente entre los médicos, quienes argumentan que utilizar remedios caseros para contrarrestar enfermedades como la diabetes o el cáncer, puede ser contradictorio para la salud.

En auge los tratamientos naturales

LA PRENSA conversó con varios sampedranos, unos coincidieron que utilizar medicina natural mejora su calidad de vida y les fortalece el cuerpo, en cambio, otros, aducen que la salud no debe ponerse en riesgo, por lo que recomiendan siempre asistir a un doctor general o especialista.

Nestor Rivas, quien tiene desde hace dos años un local de botánica en el mercado Medina Concepción de San Pedro Sula, dijo que consumir medicina natural es beneficioso y barato económicamente hablando. "Aquí vienen clientes y mencionan estar cansados de gastar en farmacias, ya que en algunos casos les ayuda en una parte de su organismo y les perjudica otra", agregó.

Muchos en Honduras, sobre todo, de los departamentos del interior, optan por la medicina natural.

Uno de los remedios más buscados en los mercados y locales de botánica actualmente es cúrcuma, cuyo valor es de 75 lempiras la libra, y según los vendedores, ayuda a desinflamar, oxigena el cerebro, es anticancerígeno, ayuda contra el colesterol y es usado por las mujeres para mascarilla.

También se hallan bebidas naturales para la próstata, colon, contra el dolor de vientre, quistes y dolor de huesos, así como semillas de caoba y copachil contra una diabetes inicial.

Clientes de todos los estatus sociales

Para el cáncer en etapa inicial, en los mercados tienen a la venta un producto llamado cascabel, el cual es muy buscado por los ciudadanos que tienen mucha fe en la medicina natural. "Las pastillas salen de las mismas plantas, solo que estas llevan un proceso químico, aunque sean más efectivas y calmen un dolor más rápido, la medicina natural no tiene efectos secundarios", aseguró Nestor Rivas.

Sergio recibe en su local más de 50 personas todos los días para comprar medicina natural.

Sergio Sabillón, un sampedrano con más de 30 años de vender medicina natural, asegura que eso es lo mejor que puede buscar alguien que presenta alguna enfermedad. "Aquí encuentran hierbas contra el dolor de vientre y estómago, taray para los riñones, calaguala para los intestinos, manzanilla y linasa para el colon", comenta.

Sépalo La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha realizadado estudios que en muchos países, más allá de los beneficios potenciales, los remedios tradicionales se utilizan mediante automedicación y son comprados o preparados por amigos, conocidos o por el propio paciente. Esas tendencias plantean dudas sobre la calidad de los productos utilizados.

Doña Reina Isabel, otra vendedora en los mercados sampedranos, dice tener todo tipo de plantas curativas, "la medicina natural ayuda a las personas con diversas enfermedades, puede ser para reducir la alteración de la presión, contra el dolor de estómago, tos y gripe".

Olga Martínez, residente en la colonia Montefresco, cree mucho en la medicina natural, asegura comprarla seguido porque es menos costosa que los medicamentos recetados por cualquier doctor. "Con frecuencia compro taray para los riñones y cápsulas para la tos o gripe que le da a cualquiera en mi casa", manifestó.

Reacciones de especialistas

"Con la medicina natural se han alcanzado logros grandiosos y he tenido la oportunidad de ser parte de ello. Han existido curaciones de insuficiencia renal, hipertensión arterial, cirrosis, corazón agrandado", indicó a LA PRENSA, Reynaldo Salinas, quien ha sido reconocido internacionalmente por su trabajo como médico naturista.

Reynaldo Salinas, doctor naturista

"Hace seis años, una mujer llamada María Teresa Valladares, quien estaba en estado terminal y que la despacharon del Hospital Escuela para morir en casa, se me acercó y pidió ayuda. Al mes de tratamiento me visitó expresando: 'Soy la resucitada, tenían la mortaja, el ataúd y lista la casa para el velatorio, pero no fue así', eso es maravilloso", recordó.

Para Luis Orlando Caballero, doctor de Vida Natural en el barrio Guamilito, son altos los beneficios de la medicina alternativa si se usa de manera adecuada, ya que provoca menos efectos secundarios que la convencional y se utiliza a más largo plazo con respecto a la química.

Luis Caballero, doctor sampedrano

"Tengo más de 20 años de experiencia y puedo decir con certeza que la mayoría de personas que acude a medicina natural es por dolores de columna, articulaciones, migraña, estrés y depresión. Hay que entender que la medicina natural no es que cure enfermedades como la diabetes o el cáncer, solo es que brinda una mejor calidad de vida, es por eso que ha ido creciendo en Honduras, pues ahora hay diferentes fuentes de información para comprender más la temática".

LA PRENSA también conversó con Astrid Ramírez, doctora en Medicina y Cirugía, para conocer su punto de vista con relación a la determinación de muchas personas de optar por remedios caseros para tratar algunas enfermedades crónicas y graves.

Doctora Astrid Ramírez

"Sirve de mucho, pero la mayoría la usa de manera empírica y para combatir enfermedades graves o que no tienen cura. He escuchado de personas que usan remedios por problemas como cáncer, diabetes y VIH, pero lo más recomendable es acudir a médicos, llevar una dieta balanceada y hacer ejercicio", acotó.

"Desde luego, hay medicinas naturales como el té de limón con miel que es muy bueno en el caso de la tos y mejor que cualquier jarabe que se le de en un centro de salud o farmacia, incluso, algunos doctores recomendamos en ciertos casos la medicina más natural posible contra enfermedades virales, pero nunca contra el cáncer, la hipertensión, la diabetes o los riñones", expresó la galena sampedrana.

Recomendaciones sobre medicina natural en venta, según la Secretaría de Salud 1. A tomar en cuenta - El producto debe tener un logotipo o etiqueta - Debe mostrar la casa farmaceútica que lo elaboró - Registro sanitario y componentes con los cuales se hizo - Fecha de vencimiento 2. Puntos de venta - No comprar en lugares donde no haya permiso de operación - No adquirirlos en la calle .

Misael Argeñal, pastor de la Iglesia La Cosecha en San Pedro Sula, enfatizó que si bien es cierto, la medicina científica y natural no es mala, el foco central de las personas que padecen alguna enfermedad debe ser Dios.

Misael Argeñal, pastor de Iglesia La Cosecha

"Conozco centros de medicina natural y es buena, siempre y cuando no sea mezclada con el ocultismo, pues debe brindarse con responsabilidad. Por ejemplo, sé que muchos adventistas trabajan con medicina natural y ayudan al cuidado de la salud, pero hay extremos donde esta no llega, allí ya sólo es la medicina científica y Dios", afirmó el líder evangélico.

La Iglesia recuerda que según la historia, siempre ha existido un contacto con la medicina natural, entendiéndose aquella que se puede obtener directamente de la naturaleza, aunque al final declaran que la única y mejor opción es acercarse a Dios para curarse de cualquier enfermedad.

Anteproyecto estancado. En agosto de 2014, Alfredo Saavedra, diputado del Partido Liberal en el Congreso Nacional, presentó una propuesta de ley para que se aprobara una normativa que regulase la práctica de la medicina natural en Honduras, pero hasta ahora se encuentra engavetada.

Cabe mencionar, este anteproyecto también fue ingresado por el doctor Ramón Velásquez Názar, quien fungió como parlamentario por el partido Democracia Cristiana (DC), pero tampoco tuvo futuro.

El departamento de Honduras que más la practica

La Mosquitia, en Gracias a Dios, es el lugar donde más se practica medicina natural entre su población, ya que por ser un punto multicultural (misquitos, tawahkas, pech y garífunas), cree mucho en la herencia ancestral y cercanía con la naturaleza.

Otro factor que incide es el limitado acceso geográfico, lo que afecta los servicios de salud para su población, y otros, por sus creencias, consideran que la mayoría de medicamentos no benefician a la salud.

Por otro lado, los que de pronto sí tienen fe en la medicina científica, se ven obligados a no comprarla por la pobreza económica que existe, ya que esta zona de Honduras ha estado casi en el abandono.